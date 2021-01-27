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27 января: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 27 января в истории

Какой сегодня день, 27 января? Международный день памяти жертв Холокоста. День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва, Сергей, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 января.

Освенцим
Освенцим
Фото: Unsplash

  • Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day) – первый всемирный день памяти. Проводится под эгидой ООН с 2005 года и приурочен к 60-й годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме.
  • День святого Саввы отмечают Сербия, Босния и Герцеговина.
  • День памяти блаженной Девоты , покровительницы Монако.
  • День поминовения святой равноапостольной Нино , просветительницы Грузии.
  • День защитника Отечества чествует Туркменистан.
  • День Солнечного кофе отмечает Исландия.

Какой сегодня праздник

27 января в православной церкви отмечается отдание праздника Богоявления. Также чтится день памяти преподобных отцев в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними, равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобного Иосифа Аналитина Раифского, преподобного Феодула Синайского, преподобного Стефана Вифинского.

В народе 27 января отмечается День Нины. Традиционно в этот день люди более внимательно ухаживали за домашней скотиной: угощали хлебом и овощами, обращались добрыми словами, а также чистили стойла, выносили навоз, меняли соломенную подстилку.

Приметы на 27 января

  • иней на деревьях – к скорому теплу;
  • белые облака на небе гонят стужу;
  • снег в день Нины обещает потепление;
  • солнечный столб на закате – к морозам;
  • если петухи с утра кричат в морозный день – холода скоро уйдут.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 27 января

  • 1860 – впервые опубликовано полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме.
  • 1948 – в Америке началась продажа магнитофонов.
  • 1967 – Америка, Великобритания и СССР заключили международный Договор о космосе, объявивший космос достоянием всего человечества и установивший запрет на размещение ядерного оружия.
  • 1983 – в Японии завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля между островами Хонсю и Хоккайдо.

Кто родился 27 января

  • 1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор.
  • 1790 – Петро Гулак-Артемовский, украинский историк, ректор Харьковского университета.
  • 1832 – Льюис Кэрролл, английский писатель, математик, философ, автор "Алисы в стране чудес".
  • 1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель, автор эротических романов.
  • 1841 – Архип Куинджи, российский живописец, мастер пейзажа.
  • 1932 – Римма Казакова, советская и российская поэтесса, автор песен.
  • 1935 – Зиновий Бабий, украинский и белорусский оперный певец.
  • 1944 – Ник Мэйсон, британский музыкант, ударник группы Pink Floyd.
  • 1948 – Михаил Барышников, русский и американский танцор, хореограф, киноактер.
  • 1964 – Бриджит Джейн Фонда, американская актриса.
  • 1968 – Майк Паттон, американский музыкант, вокалист Faith No More.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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