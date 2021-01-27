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27 січня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 27 січня в історії

Який сьогодні день, 27 січня? Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. День рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Мойсей, Ніна, Павло, Прокл, Сава, Сергій, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 27 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 27 січня.

Освенцим
Освенцим
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (International Holocaust Remembrance Day) – перший всесвітній день пам'яті. Проводиться під егідою ООН з 2005 року і приурочений до 60-ї річниці визволення радянськими військами в'язнів нацистського концтабору в Освенцімі.
  • День святого Сави відзначають Сербія, Боснія і Герцеговина.
  • День пам'яті блаженної Девоти , покровительки Монако.
  • День поминання святої рівноапостольної Ніно , просвітительки Грузії.
  • День захисника Вітчизни вшановує Туркменістан.
  • День Сонячної кави відзначає Ісландія.

Яке сьогодні свято

27 січня в православній церкві відзначається віддання свята Богоявлення. Також шанується день пам'яті преподобних отців у Синаї і Раїфі побієнних: Ісаї, Сави, Мойсея і учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніаміна, Євсевія, Іллі та інших із ними, рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії, преподобного Йосипа Аналітіна Раїфського, преподобного Феодула Синайського, преподобного Стефана Віфінського.

У народі 27 січня відзначається День Ніни. Традиційно цього дня люди більш уважно доглядали за домашньою худобою: пригощали хлібом і овочами, зверталися добрими словами, а також чистили стійла, виносили гній, міняли солом'яну підстилку.

Прикмети на 27 січня

  • іній на деревах – до швидкого тепла;
  • білі хмари на небі женуть холоднечу;
  • сніг у день Ніни обіцяє потепління;
  • сонячний стовп на заході – до морозів;
  • якщо півні з ранку кричать у морозний день – холоди незабаром підуть.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 січня

  • 1860 – вперше опубліковано повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
  • 1945 – в ході Другої світової війни звільнені в'язні нацистського концтабору в Освенцімі.
  • 1948 – в Америці почався продаж магнітофонів.
  • 1967 – Америка, Велика Британія і СРСР уклали міжнародний Договір про космос, який оголосив космос надбанням всього людства і встановив заборону на розміщення ядерної зброї.
  • 1983 – в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю між островами Хонсю і Хоккайдо.

Хто народився 27 січня

  • 1756 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрійський композитор.
  • 1790 – Петро Гулак-Артемовський, український історик, ректор Харківського університету.
  • 1832 – Льюїс Керролл, англійський письменник, математик, філософ, автор "Аліси в країні чудес".
  • 1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник, автор еротичних романів.
  • 1841 – Архип Куїнджі, російський живописець, майстер пейзажу.
  • 1932 – Римма Казакова, радянська і російська поетеса, автор пісень.
  • 1935 – Зіновій Бабій, український і білоруський оперний співак.
  • 1944 – Нік Мейсон, британський музикант, ударник групи Pink Floyd.
  • 1948 – Михайло Баришніков, російський і американський танцюрист, хореограф, кіноактор.
  • 1964 – Бріджит Джейн Фонда, американська актриса.
  • 1968 – Майк Паттон, американський музикант, вокаліст Faith No More.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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