27 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 декабря в истории
Какой сегодня праздник, 27 декабря? День вырезания снежинок. День апостола и евангелиста Иоанна – у западных христиан. День мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха – в православном и календаре. Филимонов день – в народном календаре. Именины празднуют: Иларион, Николай, Филимон.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 декабря.
- День вырезания снежинок – неофициальный творческий праздник, когда многие люди в честь празднования новогодних и рождественских праздников украшают дома бумажными снежинками и гирляндами, которые собственноручно вырезают.
- День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана – 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Департамента паспортного и визового контроля МВД Кыргызстана.
- День конституции отмечается в Северной Корее.
- День создания МВФ – 75 лет назад в Америке был создан Международный Валютный Фонд (International Monetary Fund) – специализированное учреждение ООН.
Католическая церковь ежегодно 27 декабря отмечает День апостола и евангелиста Иоанна, автора одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. Также в 2020 году на последнее воскресенье декабря, следующее за Рождеством Христовым, выпадает День Святого Семейства.
27 декабря в православной церкви чтится память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
В народе 27 декабря отмечался Филимонов день. Это время считалось подходящим для разгула нечистой силы, которая пугала людей, поскольку зимние ночи еще оставались затяжными и темными.
Приметы на 27 декабря
- хороших хозяев, у которых в доме чистота и порядок, злые духи обходят стороной;
- какая погода на Филимона, таким будет февраль;
- если Филимонов день студеный – лето будет жарким;
- снежная и ветреная погода принесет хороший урожай в следующем году;
- частая перемена погоды в этот день – к оттепелям.
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- 537 – освящен Собор святой Софии в Константинополе.
- 1932 – в СССР введена единая паспортная система и образована паспортно-визовая служба.
- 1945 – в Нью-Йорке представители 28 стран подписали соглашение о создании Международного валютного фонда.
- 1994 – запущена в эксплуатацию киевская станция метро "Позняки".
- 1997 – введена в эксплуатацию киевская станция метро "Печерская".
- 1571 – Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, первооткрыватель законов движения планет.
- 1832 – Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи.
- 1848 – Джованни Баттиста Пирелли, итальянский инженер, предприниматель, основатель компании Pirelli.
- 1901 – Марлен Дитрих, немецкая и американская актриса театра и кино, певица.
- 1925 – Мишель Пикколи, французский актер театра и кино, сценарист, кинорежиссер.
- 1939 – Эммануил Виторган, советский и российский актер театра и кино.
- 1944 – Мик Джонс, британский гитарист, автор песен, продюсер, участник рок-группы Foreigner.
- 1974 – Алена Винницкая, украинская певица, автор песен.
- 1981 – Эмили де Рэвин, австралийская актриса.
- 1988 – Хейли Уильямс, вокалистка американской рок-группы Paramore.
- 1993 – Оливия Кук, британская актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.
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