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27 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 27 декабря? День вырезания снежинок. День апостола и евангелиста Иоанна – у западных христиан. День мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха – в православном и календаре. Филимонов день – в народном календаре. Именины празднуют: Иларион, Николай, Филимон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 декабря.

27 декабря: какой сегодня праздник
27 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День вырезания снежинок – неофициальный творческий праздник, когда многие люди в честь празднования новогодних и рождественских праздников украшают дома бумажными снежинками и гирляндами, которые собственноручно вырезают.
  • День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана – 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Департамента паспортного и визового контроля МВД Кыргызстана.
  • День конституции отмечается в Северной Корее.
  • День создания МВФ – 75 лет назад в Америке был создан Международный Валютный Фонд (International Monetary Fund) – специализированное учреждение ООН.

Какой сегодня праздник

Католическая церковь ежегодно 27 декабря отмечает День апостола и евангелиста Иоанна, автора одного из Евангелий Иисуса Христа и Откровения. Также в 2020 году на последнее воскресенье декабря, следующее за Рождеством Христовым, выпадает День Святого Семейства.

27 декабря в православной церкви чтится память мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

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В народе 27 декабря отмечался Филимонов день. Это время считалось подходящим для разгула нечистой силы, которая пугала людей, поскольку зимние ночи еще оставались затяжными и темными.

Приметы на 27 декабря

  • хороших хозяев, у которых в доме чистота и порядок, злые духи обходят стороной;
  • какая погода на Филимона, таким будет февраль;
  • если Филимонов день студеный – лето будет жарким;
  • снежная и ветреная погода принесет хороший урожай в следующем году;
  • частая перемена погоды в этот день – к оттепелям.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире

  • 537 – освящен Собор святой Софии в Константинополе.

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  • 1932 – в СССР введена единая паспортная система и образована паспортно-визовая служба.
  • 1945 – в Нью-Йорке представители 28 стран подписали соглашение о создании Международного валютного фонда.
  • 1994 – запущена в эксплуатацию киевская станция метро "Позняки".
  • 1997 – введена в эксплуатацию киевская станция метро "Печерская".

Кто родился 27 декабря

  • 1571 – Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, первооткрыватель законов движения планет.
  • 1832 – Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи.
  • 1848 – Джованни Баттиста Пирелли, итальянский инженер, предприниматель, основатель компании Pirelli.
  • 1901 – Марлен Дитрих, немецкая и американская актриса театра и кино, певица.
  • 1925 – Мишель Пикколи, французский актер театра и кино, сценарист, кинорежиссер.
  • 1939 – Эммануил Виторган, советский и российский актер театра и кино.
  • 1944 – Мик Джонс, британский гитарист, автор песен, продюсер, участник рок-группы Foreigner.
  • 1974 – Алена Винницкая, украинская певица, автор песен.
  • 1981 – Эмили де Рэвин, австралийская актриса.
  • 1988 – Хейли Уильямс, вокалистка американской рок-группы Paramore.
  • 1993 – Оливия Кук, британская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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