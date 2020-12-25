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Как отпраздновать Новый год в стиле СССР – сценарий номер 6

Сегодня, 15:19

Вы удивитесь, но в этом что-то есть, и это что-то может понравиться

Продолжаем серию развернутых сценариев по встрече Нового года-2021. Если вы пропустили, то ознакомьтесь с вариантами празднования всей большой семьей, встречи года Металлического Быка с друзьями и со своей второй половинкой.

Теперь давайте экспериментировать. Во всех смыслах. Что если взять и встретить этот год по советским канонам? Так, как это делали наши родители, а для кого-то уже бабушки и дедушки. И если вы думаете (обращаемся к поколению до 30 лет), что это неинтересно и даже скучно, то можно хотя бы попробовать. А вдруг? Если не зайдет – план праздника можно быстро переориентировать. Подробно пройдемся по всей атрибутике мероприятия и его процессах.

Вначале несколько вводных.

  • В советское время умели и любили веселиться
  • В то время тоже танцевали (под телевизор и магнитофон)
  • Тогда, как и сейчас, любили надеть все самое новое и модное
  • Запасались всевозможной мишурой, масками, бенгальскими огнями
  • Ели, зависимо от возможностей, самое-самое
  • И да, алкоголь, хоть и скромный, но был. Без ограничений

Стильно. Модно. По-советски

Действительно, над неистовым желанием всегда быть стильным время не властно. Поэтому, как и сейчас, так и в те времена, выглядели все по-праздничному.

Девушки. Элегантное (читаем еще – новое) платье, туфли-лодочки. Прическа – под стать платью. Кто-то бежал в парикмахерскую, кто-то умело пользовался бигуди и плойкой. Если у этой девушки, вернее, у родителей, была возможность достать что-то импортное, то лук был гораздо моднее.

Мужчины. Тоже все было элегантным, зачастую не новым. Рубашка, джемпер с v-образным вырезом. У отдельных педантов – галстук и пиджак.

Общее для мужчин и женщин. Мишура, в народе – "дождик". Девушки обвешивались им, словно бусами, мужчины просто набрасывали на плечи. Чтоб блестеть по-настоящему за новогодним столом. Иногда, уже после полуночи, когда некоторые границы стирались, "дождиком" повязывали головы. Такие себе диадемы. И мужчины повязывали тоже.

Рекомендация: пересмотрите ретрожурналы, поспрашивайте у родителей об их тогдашней одежде. Вдруг что-то осталось и вполне может подойти для вечеринки. И да: запаситесь "дождиком" (цвет – на ваш выбор), чтоб блестеть.

Новогодний ретроинтерьер. Все внимание на елку

Ну а на что еще? Кроме нарядов гостей, конечно. Елка ставилась в аккурат 30-31 декабря. Наряжалась, как и сегодня. Единственное исключение – это мандарины и конфеты на нитках. Они, вместе с игрушками, тоже висели на ветках. На верхушке – звезда. Она подпитывалась от электричества и горела ярко-ярко. От угла до угла, над потолком вешались флажки с картинками. Сейчас мы эти флажки назвали бы – скриншоты из известных советских мультфильмов. На эти флажки, конечно же, никто особо не смотрел. Они выполняли функцию – разнообразить интерьер. И, пожалуй, все.

Рекомендация: мандарины и конфеты на елке – обеспечить элементарно. Звезда на верхушку – она точно есть в каждом доме. А вот с флажками под потолком можно не заморачиваться. Все-таки дело хлопотное.

Новогодний ретростол. Никаких авокадо, креветок и гуакамоле

И не только этого. Тогда бананы сложно было достать. Что уж говорить о новоявленных продуктах и закусках из них, которые стали для нас привычными. Захотите реконструировать советский новогодний стол – прочтите этот материал, поспрашивайте у мам и бабушек, приготовьте эти блюда.

Но в этом пункте сценария все-таки важны исключения. Где-то сбоку поставьте свою любимую новогоднюю закуску. Чтоб есть не только оливье или холодец.

И да, не забудьте о торте "Птичье молоко". Это один из главных десертов Нового года тех лет. Уж сегодня его достать не так сложно, как когда-то.

Алкоголь. Уже понятно, что с алкоголем в советские времена все было скучно: шампанское, вино, коньяк – все советское. Коктейлей в одном бокале не существовало, разве что в одном желудке. То есть когда пьется все подряд и много. Так что если будете праздновать в ретростиле, то пить нужно что-то одно. Зато 1 января организм скажет вам "спасибо".

Рекомендация: после речи президента, тоже вскрывалось шампанское. И если сегодня это происходит с характерным звуком и легким дымком, то тогда это были даже не брызги, а потоки из игристого. Потоки на гостей, стол да и на себя тоже. Хочется "советской изюминки" – немного встряхните шампанское. Для его буйства. Предупредить о ваших действиях остальных – обязательно.

Развлечения по-советски: кино, танцы, бенгальские огни, маскарад

Кино (новогоднее и одно и тоже) не смотрели все и внимательно. Оно шло на фоне праздника. "Иронию судьбы или С легким паром!" покажут и нам, не сомневайтесь. План действий такой: вы ведете беседы, поздравляете друг друга, иногда поглядывая на телевизор.

Танцы под новогодние "Огоньки". Со звездами и их хитами. Вот тогда можно встать из-за стола и потанцевать. Вы уже должны быть в "дождике". Никаких усилителей звука не было. Только мощность телевизора.

Бенгальские огни. Их должно быть с расчета по три в руки. Никто же не знает, сколько огня захочется в течение праздника. Было и еще одно чудесное изобретение тех времен. И достаточно сомнительное. Хлопушки. Это когда дергаешь за веревочку – и из картонной трубочки, в сопровождении характерного и неприятного звука, вылетают сотни мелких разноцветных бумажных кружочков. Здесь правит балом хозяин квартиры и он решает, есть ли место этим самым хлопушкам на вашем празднике.

Маски. Их было несколько: лисички, белочки, зайчики. Наверняка, у некоторых из вас они еще хранятся. Маски можно надеть невзирая на гендерную принадлежность гостя. То есть мужчины могут быть белочками или лисичками. Женщины – наоборот – зайцами. Так веселее, поверьте.

Маскарад. Обязательными атрибутами Нового года были Дед Мороз и Снегурочка. Из ваты и пенопласта они стояли под елкой. Деда Мороза и Снегурочку можно обеспечить и на вашей вечеринке. Силами приглашенных. Выбирайте самого подходящего мужчину и самую утонченную блондинку – вот вам пара, которая и будет вас развлекать. Согласуйте это заранее. Желающие обязательно найдутся. И еще одного героя нужно будет отыскать. Его имя звучит так: Новый год-2021. И это не шутка. Главное, что с костюмом тут проще: вырезаете из картона Новый год-2021 и вешаете на грудь желающего. Кстати, пусть подготовит поздравления для каждого гостя.

С духом времени прибавился и персонаж из китайского календаря. Есть предположение, что найти человека на роль Металлического Быка среди друзей вы сможете. Как правило, Бык раскрепощается после полуночи. Тогда и выводите его к другим гостям.

Рекомендация: и ретромаски, и бенгальские огни раздобыть можно. Если сильно постараться, то и костюмы Деда Мороза со Снегурочкой тоже можно обеспечить. Хотя бы частично, символически. С Металлическим Быком тоже самое.

Все это дело фотографируем, снимаем.

Как видим, заняться на ретровечеринке по-советски есть чем. Для кого-то это будет ново от начала до конца, кто-то вспомнит детство, а кто-то воспроизведет в памяти свою юность. И да, все новое и гениальное – это хорошо забытое… Ну вы поняли.

Здесь собраны 7 незабываемых мест для встречи Нового года и все они – в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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