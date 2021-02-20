Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

20 февраля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 20 февраля в истории

Какой сегодня день, 20 февраля? Всемирный день социальной справедливости, День Героев "Небесной сотни" в Украине. День святого Луки – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Лука, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 февраля.

20 февраля: какой сегодня день
20 февраля: какой сегодня день
Фото: Depositphotos

  • Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) проводится ежегодно с 2009 года под эгидой ООН в честь всемирной встречи на высшем уровне 1995 года, на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.
  • День Героев "Небесной сотни" – памятный день, который отмечается в Украине 20 февраля в честь подвига участников революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни, погибших в 2014 году.
  • Февральский День ресторана в 2021 году приходится на 20 февраля. Свой праздник рестораны отмечают раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября.

Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.

Какой сегодня праздник

20 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, 1003 мучеников Никомидийских.

В народе 20 февраля отмечался день Луки. По ассоциации с именем святого главным блюдом дня был лук. Хозяйки старались приготовить с ним блюда, накормить семью и угостить нищих. Также в этот день поминали усопших предков. А еще день Луки считался подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Люди верили, что в этих лекарствах заключена большая сила.

Приметы на 20 февраля

  • на Луку готовили блюда из лука, чтобы получить силу;
  • в день Луки нельзя жадничать, а все отданное вернется сторицей;
  • полуденный ветер на Луку обещал хороший урожай яровых;
  • если на Луку слышали зимний гром – дурной знак, предрекавший плохой сенокос.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 февраля

  • 1872 – в Америке открылся Метрополитен-музей, один из крупнейших в мире.
  • 1872 – в Америке запатентован электрический лифт.
  • 1877 – в Большом театре в Москве состоялась премьера балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".
  • 1940 – впервые на экранах появились мультипликационные герои Том и Джерри.
  • 1962 – астронавт Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет, трижды облетев Землю.
  • 1986 – выведен на орбиту базовый блок советской орбитальной станции "Мир".
  • 2002 – в Харькове основано украинское издательство "Издательский дом Школа".
  • 2014 – во время противостояния Евромайдана были расстреляны активисты, впоследствии названые "Небесной сотней".

Кто родился 20 февраля

  • 1888 – Василий Барвинский, украинский композитор, пианист.
  • 1898 – Порфирий Иванов, русский духовный учитель, создатель оздоровительной системы.
  • 1909 – Константин Жук, украинский советский кинорежиссер.
  • 1925 – Роберт Олтмен, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1963 – Иэн Браун, британский музыкант, лидер группы The Stone Roses.
  • 1966 – Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса, телеведущая.
  • 1967 – Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.
  • 1967 – Павел Мончивода, польский бас-гитарист, участник группы Scorpions.
  • 1967 – Лили Тейлор, американская киноактриса.
  • 1988 – Рианна, барбадосская R&B-певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине 8 Марта в Украине-2021: будем ли отдыхать и сколько дней Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
У долгожителей нашли одну общую черту
У долгожителей нашли одну общую черту
Астрологи назвали три знаки зодіаку, які розбагатіють у 2021 році
Астрологи назвали три знаки зодіаку, які розбагатіють у 2021 році
Ким Кардашьян выставила свои прелести напоказ
Ким Кардашьян выставила свои прелести напоказ

Популярные статьи

Вчера, 14:06Events

Красивые поздравления с днем рождения мужчине в открытках, стихах и прозе

Вчера, 06:43Психо

Гороскоп на сегодня 19 февраля: у Рака любовные дела на первом плане, а Львам нужно заняться обустройством дома

18 февраляЗвездно

Камалия не могла выйти замуж из-за психологической травмы: "Было очень страшно"

18 февраляВкусно

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

18 февраляЗвездно

Дети Пугачевой и Галкина удивили новым талантом: "На это можно смотреть вечно"

18 февраляФаново

Муж отправил жене свое фото с отдыха и вернулся домой холостым

18 февраляЗвездно

"Так больно": Брыльска, Ахеджакова и другие звезды о смерти Андрея Мягкова

18 февраляЗвездно

Сын Наташи Королевой станцевал на пилоне со своей девушкой под хит мамы: видео

18 февраляВкусно

Классический рецепт яблочного штруделя с изюмом и корицей

18 февраляЗвездно

Умер Андрей Мягков из "Иронии судьбы, или С легким паром"

18 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль

17 февраляЗвездно

Самые крепкие пары шоу-бизнеса

17 февраляВкусно

Как запечь сочное мясо – сделайте это в рукаве

17 февраляВкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

17 февраляЗвездно

В Сети раскритиковали новый имидж Регины Тодоренко: "Старит этот образ"

17 февраляEvents

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Новости партнеров

Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
54-летняя Сальма Хайек сверкнула пышной грудью в купальнике
54-летняя Сальма Хайек сверкнула пышной грудью в купальнике
"Опять беременна": Светлана Лобода заинтриговала фанов новым фото
"Опять беременна": Светлана Лобода заинтриговала фанов новым фото
54-летняя Сальма Хайек восхитила фанов фото в бикини
54-летняя Сальма Хайек восхитила фанов фото в бикини
Оголена Пенелопа Крус захопила фанатів
Оголена Пенелопа Крус захопила фанатів
Відома фітнес-модель "не втримала" пишні груди у топику
Відома фітнес-модель "не втримала" пишні груди у топику
Ким Кардашьян в бюстгальтере показала фигуру
Ким Кардашьян в бюстгальтере показала фигуру
Бузова неожиданно порвала с Манукяном и выдала всю правду о нем
Бузова неожиданно порвала с Манукяном и выдала всю правду о нем

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять