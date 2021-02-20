20 лютого: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 20 лютого в історії

Який сьогодні день 20 лютого? Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв "Небесної сотні" в Україні. День святого Луки – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Лука, Петро.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 20 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 20 лютого.

20 лютого: який сьогодні день Фото: Depositphotos

Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice) проводиться щорічно з 2009 року під егідою ООН на честь всесвітньої зустрічі на вищому рівні 1995 року, на якій були проголошені завдання соціального розвитку сучасного суспільства.

проводиться щорічно з 2009 року під егідою ООН на честь всесвітньої зустрічі на вищому рівні 1995 року, на якій були проголошені завдання соціального розвитку сучасного суспільства. День Героїв "Небесної сотні" – пам'ятний день, який відзначається в Україні 20 лютого на честь подвигу учасників революції гідності і увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, загиблої в 2014 році.

– пам'ятний день, який відзначається в Україні 20 лютого на честь подвигу учасників революції гідності і увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, загиблої в 2014 році. Лютневий День ресторану в 2021 році припадає на 20 лютого. Своє свято ресторани відзначають раз на сезон у третю суботу лютого, травня, серпня та листопада.

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Яке сьогодні свято

20 лютого в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійского, преподобного Луки Елладського, 1003 мучеників Нікомидійських.

У народі 20 лютого відзначався день Луки. За асоціацією з ім'ям святого головною стравою дня була цибуля. Господині намагалися приготувати з нею страви, нагодувати сім'ю і пригостити бідних. Також цього дня поминали померлих предків. А ще день Луки вважався слушним для приготування цілющого зілля з коріння. Люди вірили, що в цих ліках міститься велика сила.

Прикмети на 20 лютого

на Луку готували страви з цибулі, щоб отримати силу;

в день Луки не можна скупитися, а все віддане повернеться сторицею;

полуденний вітер на Луку обіцяв хороший урожай ярих;

якщо на Луку чули зимовий грім – поганий знак, що передрікав поганий сінокіс.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 лютого

1872 – в Америці відкрився Метрополітен-музей, один із найбільших в світі.

1872 – в Америці запатентований електричний ліфт.

1877 – у Великому театрі в Москві відбулася прем'єра балету Петра Чайковського "Лебедине озеро".

1940 – вперше на екранах з'явилися мультиплікаційні герої Том і Джеррі.

1962 – астронавт Джон Гленн здійснив перший американський орбітальний космічний політ, тричі облетівши Землю.

1986 – виведений на орбіту базовий блок радянської орбітальної станції "Мир".

2002 – в Харкові засновано українське видавництво "Видавничий дім Школа".

2014 року – під час протистояння Евромайдану були розстріляні активісти, згодом названі "Небесної сотнею".

Хто народився 20 лютого

1888 – Василь Барвінський, український композитор, піаніст.

1898 – Порфирій Іванов, російський духовний вчитель, творець оздоровчої системи.

1909 – Костянтин Жук, український радянський кінорежисер.

1925 – Роберт Олтмен, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1963 – Іен Браун, британський музикант, лідер групи The Stone Roses.

1966 – Сінді Кроуфорд, американська супермодель, актриса, телеведуча.

1967 – Курт Кобейн, американський рок-музикант, лідер групи Nirvana.

1967 – Павло Мончівода, польський бас-гітарист, учасник групи Scorpions.

1967 – Лілі Тейлор, американська кіноактриса.

1988 – Ріанна, Барбадоська R&B-співачка.

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