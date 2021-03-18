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18 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 18 марта в истории

Какой сегодня праздник, 18 марта? Всемирный день переработки. День святого Конона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 марта.

18 марта: какой сегодня праздник
18 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день переработки – ежегодно отмечается с 2018 года под эгидой фонда Global Recycling Foundation.
  • День Внутренних войск Республики Беларусь – профессиональный праздник отмечается с 2001 года.
  • День учителя празднует Сирия.

Какой сегодня праздник

18 марта в православной церкви чтится память мученика Конона Исаврийского, мученика Онисия, мученика Конона, градаря, мученицы Ираиды, мученика Евлогия, что в Палестине, мученика Евлампия, преподобного Марка, преподобного Исихия.

В народе 18 марта отмечался день Конона, которого также называли Огородником за то, что святой занимался возделыванием огородов. В этот день крестьяне обычно замачили семена овощей для последующей высадки. Также с этого времени начинали заниматься огородами, копали, удобряли грядки навозом. Чтобы уберечь огород от трех бед – мошек, червей и засухи, крестьяне выкапывали в земле три ямки, а затем зарывали их со словами: "Одна лунка для суши, другая – для мошки, третья – для червей".

Приметы на 18 марта

  • если на Конона погода солнечная, то летом не будет града;
  • после дня Конона будет еще 40 утренних морозов;
  • если приступить к работам на Конона, то овощи хорошо уродятся;
  • нельзя лениться в день Конона, нужно возделывать огород при любой погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 марта

  • 1831 — Верховный суд США постановил, что индейские племена не имеют права обращения в федеральные суды.
  • 1848 – Венгерский сейм принял решение о ликвидации крепостного права в Закарпатской Украине.
  • 1850 – американские бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию American Express.
  • 1871 – Парижская коммуна (18 марта – 28 мая). В этот день центральный комитет Национальной гвардии опубликовал прокламацию о создании коммуны.
  • 1892 – учрежден приз для лучшей хоккейной команды – Кубок Стэнли.
  • 1898 – немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.
  • 1917 – в Киеве открылась первая украинская гимназия.
  • 1921 – подписан Рижский мирный договор, завершивший советско-польскую войну 1919-1921 гг., по которому к Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия.
  • 1946 – в Вашингтоне свою работу начал Всемирный банк.
  • 1965 – советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос.
  • 2004 – рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.

Кто родился 18 марта

  • 1844 – Николай Римский-Корсаков, русский композитор, педагог, дирижер.
  • 1858 – Рудольф Дизель, немецкий инженер, создатель двигателя внутреннего сгорания.
  • 1874 – Николай Бердяев, русский религиозный философ.
  • 1929 – Федор Муравченко, украинский авиамоторостроитель, генеральный конструктор Запорожского МКБ "Прогресс".
  • 1949 – Борис Грачевский, кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш".
  • 1959 – Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель EuropaCorp.
  • 1963 – Ванесса Уильямс, американская певица, актриса и модель.
  • 1966 – Джерри Кантрелл, гитарист, вокалист и автор песен, лидер американской рок-группы Alice in Chains.
  • 1979 – Адам Ноа Левин, американский певец, вокалист и гитарист поп-рок-группы Maroon 5.
  • 1989 – Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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