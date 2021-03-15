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Великий пост-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 10:30

Узнайте о традициях, обычаях и самых важных запретах Великого поста

Великий пост-2021 начался сегодня, 15 марта, и продлится до субботы – 1 мая. Пасху-2021 православные христиане будут отмечать 2 мая. К слову, начинает Великий пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает – Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой).

Какие обычаи, традиции, а также самые серьезные запреты и ограничения в еде важны во время Великого поста, читайте в нашей статье.

Великий пост: история и значение

О посте стало известно из евангельских рассказов Нового Завета. Так, в одном из них идет речь о том, что Иисус Христос делал после своего крещения. Сын Божий удалился в пустыню, где в уединении, молитве и голодном посте готовился к исполнению миссии, с которой пришел на Землю. Известно, что в течение сорока дней дьявол искушал Христа голодом, гордыней и верой.

Очищение себя посредством поста, чтобы быть достойным радости наступления Пасхи, – это основной смысл ограничений, которые сознательно и добровольно накладывают на себя верующие.

Что можно, а что нельзя есть во время Великого поста-2021

В первый день поста стоит воздержаться от любой пищи, в остальные дни есть определенные правила:

  • понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты);
  • вторник, четверг – можно вареные блюда без масла;
  • суббота, воскресенье – пища с растительным маслом и даже немного вина.

В понедельник, среду и пятницу нужно практиковать сухоядение
В понедельник, среду и пятницу нужно практиковать сухоядение
Фото: Depositphotos

В какие дни поста можно есть рыбу

  • В Благовещение (7 апреля) возможны праздничные послабления: горячая постная пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино.
  • В Лазареву субботу (24 апреля) разрешается горячая постная пища с растительным маслом, а также рыбная икра и вино.
  • В Вербное воскресенье (25 апреля) разрешается горячая постная пища с растительным маслом, а также рыба, морепродукты и вино.

В Страстную неделю (с 26 апреля по 1 мая) пост наиболее строгий. В Великую пятницу предписано полное воздержание от пищи. В Великую субботу разрешена горячая постная пища без масла (в более мягком варианте – с растительным маслом).

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Церковь допускает серьезные послабления во время Великого поста и даже отказ от его соблюдения в том, что касается еды, для детей (особенно маленьких), беременных, пожилых, больных, путешествующих, а также находящихся в местах лишения свободы. Послабления распространяются также на военнослужащих.

Беременным разрешается не придерживаться поста
Беременным разрешается не придерживаться поста
Фото: Depositphotos

Пасха-2021 наступает 2 мая – с этого момента пост заканчивается и разрешается любая пища.

Великий пост-2021: что нельзя делать

  • Помимо ограничений в еде, в пост рекомендуют максимально отстраниться от гнева, обид, осуждения, нужно делать больше добра окружающим.
  • Также во время поста следует воздержаться от интимной близости.
  • В период Великого поста нельзя венчаться, веселиться, посещать увеселительные заведения, проводить шумные вечеринки.
  • Нельзя лениться и поддаваться негативным чувствам: агрессии, злости, зависти, конфликтам.
  • Нельзя ссориться с окружающими, особенно – с близкими. Это гарантированно оставит неприятный отпечаток в душе каждого верующего.

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Источник: Сегодня
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