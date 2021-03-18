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18 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 18 березня в історії

Яке сьогодні свято, 18 березня? Всесвітній день переробки. День святого Конона – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Іраїда, Кирило, Костянтин, Марк, Микола, Федір.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 18 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 18 березня.

18 березня: яке сьогодні свято
18 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день переробки – щорічно відзначається з 2018 року під егідою фонду Global Recycling Foundation.
  • День Внутрішніх військ Республіки Білорусь – професійне свято відзначається з 2001 року.
  • День вчителя святкує Сирія.

Яке сьогодні свято

18 березня в православній церкві шанується пам'ять мученика Конона Ісаврійського, мученика Онисія, мученика Конона, градаря, мучениці Іраїди, мученика Євлогія, що в Палестині, мученика Євлампія, преподобного Марка, преподобного Ісихія.

У народі 18 березня відзначався день Конона, якого також називали Городником за те, що святий займався вирощуванням городів. Цього дня селяни зазвичай замочцвали насіння овочів для подальшої висадки. Також від цього часу починали займатися городами, копали, удобрювали грядки гноєм. Щоб уберегти город від трьох бід – мошок, черв'яків і посухи, селяни викопували в землі три ямки, а потім закопували їх зі словами: "Одна лунка для суші, інша – для мошки, третя – для черв'яків".

Прикмети на 18 березня

  • якщо на Конона погода сонячна, то влітку не буде граду;
  • після дня Конона буде ще 40 ранкових морозів;
  • якщо приступити до робіт на Конона, то овочі добре вродяить;
  • не можна лінуватися в день Конона, потрібно обробляти город при будь-якій погоді.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 березня

  • 1831 – Верховний суд США постановив, що індіанські племена не мають права звернення до федеральних судів.
  • 1848 – Угорський сейм прийняв рішення про ліквідацію кріпосного права в Закарпатській Україні.
  • 1850 – американські бізнесмени Хенрі Веллс і Вільям Фарго заснували фінансову компанію American Express.
  • 1871 – Паризька комуна (18 березня – 28 травня). Цього дня центральний комітет Національної гвардії опубліковав прокламацію про створення комуни.
  • 1892 – засновано приз для кращого хокейної команди – Кубок Стенлі.
  • 1898 – німецький інженер Рудольф Дизель створив двигун внутрішнього згоряння.
  • 1917 – в Києві відкрилася перша українська гімназія.
  • 1921 – підписано Ризький мирний договір, який завершив радянсько-польську війну 1919-1921 рр., за яким до Польщі відійшли Західна Україна і Західна Білорусія.
  • 1946 – у Вашингтоні свою роботу розпочав Світовий банк.
  • 1965 – радянський космонавт Олексій Леонов здійснив перший в історії вихід у відкритий космос.
  • 2004 – рекордно близько від Землі (43 тис. км) пролетів астероїд.

Хто народився 18 березня

  • 1844 – Микола Римський-Корсаков, російський композитор, педагог, диригент.
  • 1858 – Рудольф Дизель, німецький інженер, творець двигуна внутрішнього згоряння.
  • 1874 – Микола Бердяєв, російський релігійний філософ.
  • 1929 – Федір Муравченко, український авіамоторобудівник, генеральний конструктор Запорізького МКБ "Прогрес".
  • 1949 – Борис Грачевський, кінорежисер, сценарист, художній керівник дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш".
  • 1959 – Люк Бессон, французький кінорежисер, сценарист і продюсер. Засновник EuropaCorp.
  • 1963 – Ванесса Вільямс, американська співачка, актриса і модель.
  • 1966 – Джеррі Кантрелл, гітарист, вокаліст і автор пісень, лідер американської рок-групи Alice in Chains.
  • 1979 – Адам Ноа Левін, американський співак, вокаліст і гітарист поп-рок-групи Maroon 5.
  • 1989 – Лілі Коллінз, англо-американська актриса і фотомодель.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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