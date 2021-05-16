16 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
Международный день света, Международный день мирного сосуществования – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 16 мая
Какой сегодня праздник, 16 мая? Международный день света, Международный день мирного сосуществования. День святых жен-мироносиц – в православном календаре. Мавра Рассадница – в народном календаре. Именины празднуют Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 16 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 мая.
- Международный день мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace) проводится под эгидой ООН с 2017 года с целью поощрения мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.
- Международный день света (International Day of Light) был учрежден ЮНЕСКО в 2017 году и посвящен роли света в науке, культуре, искусстве, образовании и других отраслях – в медицине, коммуникации и энергетике.
- Международный день биографов (Biographers Day) – празднуют авторы жизнеописаний известных исторических личностей.
- Всемирный день памяти жертв СПИДа ( World Remembrance Day of AIDS Victims) проводится ежегодно в третье воскресенье мая. В этот день поднимают проблемы больных и носителей ВИЧ-инфекции, а также вспоминают умерших от СПИДа людей.
16 мая в православной церкви отмечается 3-е воскресенье после Пасхи, святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других. Чтится память праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, преподобного Петра, чудотворца, епископа аргосского, благоверной Тамары, царицы Грузинской. Празднование икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной из Царьграда, Киево-Печерской и Свенской.
В народе почиталась Мавра Рассадница. В этот период высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами. Также день назывался Мавра Молочница, потому что люди замечали, что коровы начинали отъедаться на свежей зелени и давать больше молока.
Приметы на 16 мая
- большая роса и ясный день на Мавру – к хорошему урожаю огурцов;
- если утро сухое – к дождю;
- пышно расцвела черемуха – лето будет дождливым;
- чтобы рассаде были нестрашны вредители, ее нужно окропить святой водой.
- 1648 – Богдан Хмельницкий одержал победу над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.
- 1863 – началось строительство Одесской железной дороги.
- 1929 – прошла первая церемония вручения кинопремий "Оскар" в Голливуде.
- 2004 – украинская певица Руслана Лижичко получила I место в конкурсе Евровидение-2004.
- 1887 – Игорь Северянин, русский поэт Серебряного века.
- 1905 – Генри Фонда, американский актер.
- 1966 – Джанет Джексон, американская поп-певица и актриса, сестра Майкла Джексона.
- 1986 – Меган Фокс, американская актриса и фотомодель.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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