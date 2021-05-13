Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Последний звонок-2021 в Украине: дата и условия праздника

Сегодня, 20:11

Школьные праздники в 2021 году пройдут с ограничениями

Последний звонок в Украине
Последний звонок в Украине
Фото: Pixabay

Конец года в школах знаменуется последними звонками и незабываемыми праздниками, ведь для многих – это прощание со школой. Традиционно из года в год этот праздничный для учеников, родителей и учителей день в большинстве школ проводился в конце мая. Однако эпидемия коронавируса вносит свои коррективы. Когда будет последний звонок в 2021 году в школах Украины, в каких условиях учащиеся смогут отметить окончание очередного года, читайте в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

При каких условиях можно проводить последний звонок

В том традиционном виде, как праздники проводились раньше, массовые мероприятия, скопление большого количества учащихся и родителей на школьной линейке, нахождение в закрытых помещениях проводиться больше не могут.

По заявлению Министерства образования, школьные праздники можно проводить только с соблюдением всех мер и требований безопасности. К примеру, в школьном дворе, на природе, отдельно в каждом классе или только для выпускников.

Согласно действующим ограничениям адаптивного карантина, праздник последнего звонка нельзя проводить в регионах, находящихся в красной зоне. В этом случае школам придется перейти в онлайн-режим. На сегодняшний день в красной зоне карантина не осталось ни одной области.

Последний звонок-2021: дата в Украине

В прошлом году Украина впервые столкнулась с необходимостью строгих ограничений или даже отмены празднования последних звонков и выпускных.

В 2021 году украинским школам придется второй раз проводить последний звонок в условиях пандемии коронавируса. Во многих регионах были серьезные перерывы в учебе из-за карантина. Поэтому даты окончания учебного года могут варьироваться и приходиться не только на май, но и на июнь.

Как и ранее, решение по срокам проведения каникул и праздника последнего звонка принимает руководство школ на местах. Оно зависит от ряда ограничений, которые будут установлены на этот период в каждом конкретном регионе.

Так, в Киеве Городская администрация решила не продлевать обучение на лето и рекомендовала школам проведение последнего звонка 26 мая.

В большинстве центральных и южных областей Украины празднование последнего звонка также пройдет в мае. А вот на Западе страны из-за сложной эпидемиологической ситуации, которая наблюдалась в 2021 году, учебный год во многих школах будет продлен, и последний звонок прозвучит уже в июне.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Международный день семьи: дата, история и поздравления Коронавирус отступает. Все области Украины перешли в желтую зону Не защитят ни маски, ни перчатки. Комаровский раскрыл главный путь распространения COVID-19
школа праздники карантин ученики последний звонок выпускники
Реклама

Новости партнеров

Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта

Популярные статьи

Сегодня, 04:50Психо

Гороскоп на сегодня 13 мая для всех знаков зодиака: Раки, не нойте!

Вчера, 19:21Звездно

Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

Вчера, 17:03Звездно

Макаревич об увиденном в Украине: Я не слушаю рассказы, которые говорят в России (видео)

Вчера, 16:52Звездно

Киркоров сравнил главную фаворитку Евровидения-2021 с молодой Пугачевой

Вчера, 15:07Звездно

Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома

Вчера, 12:39Звездно

Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчера, 11:55Звездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

Вчера, 09:18Модно

Как складывать вещи в шкафу, чтобы они занимали мало места – специальная техника

Вчера, 09:00Партнерский материал

Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

Вчера, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

11 маяEvents

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

11 маяЗвездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

11 маяЗвездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

11 маяЗвездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

11 маяЗвездно

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

Новости партнеров

В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Жена Остапчука блеснула плоским животиком в белом купальнике
Жена Остапчука блеснула плоским животиком в белом купальнике
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
Рецепт омлета с сыром от звезды сериала «Первые ласточки»
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
Кого из звезд жесткого "гнобили" за лишние килограммы
Кого из звезд жесткого "гнобили" за лишние килограммы
"Холостячка" Ульянова в бикини поразила видом на райском курорте
"Холостячка" Ульянова в бикини поразила видом на райском курорте
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять