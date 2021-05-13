Последний звонок-2021 в Украине: дата и условия праздника

Школьные праздники в 2021 году пройдут с ограничениями

Последний звонок в Украине Фото: Pixabay

Конец года в школах знаменуется последними звонками и незабываемыми праздниками, ведь для многих – это прощание со школой. Традиционно из года в год этот праздничный для учеников, родителей и учителей день в большинстве школ проводился в конце мая. Однако эпидемия коронавируса вносит свои коррективы. Когда будет последний звонок в 2021 году в школах Украины, в каких условиях учащиеся смогут отметить окончание очередного года, читайте в нашей статье.

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При каких условиях можно проводить последний звонок

В том традиционном виде, как праздники проводились раньше, массовые мероприятия, скопление большого количества учащихся и родителей на школьной линейке, нахождение в закрытых помещениях проводиться больше не могут.

По заявлению Министерства образования, школьные праздники можно проводить только с соблюдением всех мер и требований безопасности. К примеру, в школьном дворе, на природе, отдельно в каждом классе или только для выпускников.

Согласно действующим ограничениям адаптивного карантина, праздник последнего звонка нельзя проводить в регионах, находящихся в красной зоне. В этом случае школам придется перейти в онлайн-режим. На сегодняшний день в красной зоне карантина не осталось ни одной области.

Последний звонок-2021: дата в Украине

В прошлом году Украина впервые столкнулась с необходимостью строгих ограничений или даже отмены празднования последних звонков и выпускных.

В 2021 году украинским школам придется второй раз проводить последний звонок в условиях пандемии коронавируса. Во многих регионах были серьезные перерывы в учебе из-за карантина. Поэтому даты окончания учебного года могут варьироваться и приходиться не только на май, но и на июнь.

Как и ранее, решение по срокам проведения каникул и праздника последнего звонка принимает руководство школ на местах. Оно зависит от ряда ограничений, которые будут установлены на этот период в каждом конкретном регионе.

Так, в Киеве Городская администрация решила не продлевать обучение на лето и рекомендовала школам проведение последнего звонка 26 мая.

В большинстве центральных и южных областей Украины празднование последнего звонка также пройдет в мае. А вот на Западе страны из-за сложной эпидемиологической ситуации, которая наблюдалась в 2021 году, учебный год во многих школах будет продлен, и последний звонок прозвучит уже в июне.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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