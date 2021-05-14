Когда выпускной-2021 в Украине: как отметить праздник

Как отпраздновать выпускной в условиях пандемии

Выпускные в Украине Фото: Unsplash

С приближением лета школьников и взрослых все больше волнует вопрос выпускных – праздничных вечеров, посвященных окончанию школы, получению аттестатов и дипломов, прощанию с учителями и одноклассниками. Как будут проходить школьные праздники в Украине в 2021 году, не будут ли они омрачены карантином, как в прошлом году, когда намечены даты выпускных вечеров, вам расскажет Life Сегодня.

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Выпускной 2021: когда пройдет в Украине

Официального графика выпускных вечеров в Украине нет. Каждая школа, учительский коллектив, выпускники и родители на местах решают, когда лучше его провести.

Кроме того, проведение праздников последнего звонка и выпускного вечера зависит от региона и тех ограничений, которые будут установлены на тот период в каждом регионе Украины. Если школы будут находиться в красных зонах, они не смогут организовать выпускной для учащихся в очном режиме. Хотя на сегодняшний день в красной зоне карантина не осталось ни одной области.

Особенности проведения выпускных в Украине в 2021 году

По сообщению Министерства здравоохранения Украины, предполагается, что карантинные ограничения в стране продлятся, как минимум, до конца 2021 года. Поэтому выпускникам придется организовать праздник прощания со школой с соблюдением всех норм безопасности.

Проведение выпускного торжества должно проходить только в пределах одного класса и без зрителей. В школе желательно отказаться от массовых мероприятий.

Чтобы соблюсти требования, придется проявить креатив. В качестве альтернативы дорогим нарядам, актовым залам и ресторанам можно организовать выпускной на открытом воздухе, на природе, отправиться на экскурсию или в поход. А официальную часть с поздравлениями и напутственными пожеланиями от учителей, родителей и руководства школы можно провести онлайн.

В любом случае важно сделать этот праздник красивым и запоминающимся, ведь это прощание со школой и вступление выпускников в новый этап жизни.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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