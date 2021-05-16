16 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день світла, Міжнародний день мирного співіснування – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 16 травня

16 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 16 травня? Міжнародний день світла, Міжнародний день мирного співіснування. День святих жон-мироносиць – в православному календарі. Мавра Розсадніця – в народному календарі. Іменини святкують Вікентій, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Феодосій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 16 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 16 травня.

Міжнародний день мирного співіснування (International Day of Living Together in Peace) проводиться під егідою ООН з 2017 року з метою заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння і солідарності людей Землі.

проводиться під егідою ООН з 2017 року з метою заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння і солідарності людей Землі. Міжнародний день світла (International Day of Light) був заснований ЮНЕСКО в 2017 році і присвячений ролі світла в науці, культурі, мистецтві, освіті та інших галузях – в медицині, комунікації та енергетиці.

був заснований ЮНЕСКО в 2017 році і присвячений ролі світла в науці, культурі, мистецтві, освіті та інших галузях – в медицині, комунікації та енергетиці. Міжнародний день біографів (Biographers Day) – святкують автори життєписів відомих історичних особистостей.

– святкують автори життєписів відомих історичних особистостей. Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу ( World Remembrance Day of AIDS Victims) проводиться щорічно в третю неділю травня. У цей день піднімають проблеми хворих і носіїв ВІЛ-інфекції, а також згадують померлих від СНІДу людей.

Яке сьогодні свято

16 травня в православній церкві відзначається 3-тя неділя після Великодня, святих жінок-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Іоанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших. Шанується пам'ять праведних Йосифа Аримафейського і Никодима, мучеників Тимофія і Маври, преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського, преподобного Петра, чудотворця, єпископа Аргоського, благовірної Тамари, цариці Грузинської. Святкування ікон Божої Матері: Успіння Києво-Печерської, принесеної з Царгорода, Києво-Печерської та Свенської.

У народі шанували Мавру-Розсадницю. У цей період висаджували на грядки розсаду капусти і засівали городи насінням. Також день називався Мавра Молочниця, тому що люди помічали, що корови починали від'їдатися на свіжій зелені і давати більше молока.

Прикмети на 16 травня

велика роса і ясний день на Мавру – до хорошого урожаю огірків;

якщо ранок сухий – до дощу;

пишно розцвіла черемха – літо буде дощовим;

щоб розсаді були нестрашні шкідники, її потрібно окропити святою водою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 травня

1648 – Богдан Хмельницький здобув перемогу над військами Речі Посполитої під Жовтими Водами.

1863 – почалося будівництво Одеської залізниці.

1929 – пройшла перша церемонія вручення кінопремій "Оскар" в Голлівуді.

2004 – українська співачка Руслана Лижичко отримала I місце в конкурсі Євробачення-2004.

Хто народився 16 травня

1887 – Ігор Северянин, російський поет Срібного століття.

1905 – Генрі Фонда, американський актор.

1966 – Джанет Джексон, американська поп-співачка і актриса, сестра Майкла Джексона.

1986 – Меган Фокс, американська актриса і фотомодель.

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