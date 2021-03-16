16 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 16 марта в истории
Какой сегодня праздник, 16 марта? Всемирный день социальной работы. День святого Евтропия и Василиска – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Марфа, Михаил, Севастьян.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 марта.
Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.
- Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work) – профессиональный праздник представителей работы социальной направленности ежегодно отмечается в третий вторник марта с 1983 года.
- День создания Республиканской гвардии отмечается в Казахстане с 1992 года в честь воинского формирования и резерва Вооруженных сил страны.
- День инженера празднует Словакия с 2014 года.
16 марта в православной церкви чтится память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Пиамы, девы, святых Зинона и Зоила.
В народе 16 марта отмечался Евтропиев день. По наблюдениям людей, в этот день медведь пробуждался от зимней спячки и вылезал из берлоги. На Евтропия солнце растапливает снег. А чтобы процесс пошел быстрее, крестьяне крест-накрест обходили свои поля и просили у солнца тепла и влаги для земли.
Приметы на 16 марта
- нельзя выбрасывать сор на улицу после захода солнца;
- по закате солнца хлеба и денег в долг не дают;
- если закат в день Евтропия облачный – следующий день будет ненастным;
- если к этому времени прилетели птицы – к теплу.
- 1831 — в Париже вышел роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
- 1917 – в ходе Февральской революции князь Михаил Александрович отрекся в пользу Временного правительства.
- 1917 – Компания Maybelline выпустила тушь для ресниц – "первую современную косметику для глаз на каждый день".
- 1921 – в СССР начался переход к НЭПу.
- 1945 – в ходе Второй мировой войны началась Венская наступательная операция войск 3-го и 2-го Украинских фронтов.
- 1962 – Никита Хрущев объявил о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой.
- 2006 – Генассамблея ООН проголосовала за создание Совета по правам человека.
- 2014 – состоялся незаконный референдум в Крыму.
- 1787 – Георг Симон Ом, немецкий физик, открывший закон, названный его именем; также в его честь названа единица электрического сопротивления.
- 1839 – Франсуа Арман Сюлли-Прюдом, французский поэт, первый лауреат Нобелевской премии по литературе 1901 года.
- 1846 – Адриан Прахов, украинский археолог, историк искусств.
- 1859 – Александр Попов, русский физик и электротехник, один из изобретателей радио.
- 1884 – Александр Беляев, русский советский писатель-фантаст.
- 1935 – Сергей Юрский, советский и российский актер театра и кино.
- 1936 – Реймонд Ваган Дамадьян, американский изобретатель магнитно-резонансной томографии.
- 1940 – Вагиф Мустафа-заде, азербайджанский музыкант, композитор, один из великих джазовых пианистов XX века.
- 1941 – Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, драматург, поэт.
- 1964 – Эйч Пи Бакстер, солист и фронтмен немецкой группы Scooter.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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