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16 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 16 марта в истории

Какой сегодня праздник, 16 марта? Всемирный день социальной работы. День святого Евтропия и Василиска – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Марфа, Михаил, Севастьян.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 марта.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

16 марта: какой сегодня праздник
16 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный день социальной работы (World Day of Social Work) – профессиональный праздник представителей работы социальной направленности ежегодно отмечается в третий вторник марта с 1983 года.
  • День создания Республиканской гвардии отмечается в Казахстане с 1992 года в честь воинского формирования и резерва Вооруженных сил страны.
  • День инженера празднует Словакия с 2014 года.

Какой сегодня праздник

16 марта в православной церкви чтится память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Пиамы, девы, святых Зинона и Зоила.

В народе 16 марта отмечался Евтропиев день. По наблюдениям людей, в этот день медведь пробуждался от зимней спячки и вылезал из берлоги. На Евтропия солнце растапливает снег. А чтобы процесс пошел быстрее, крестьяне крест-накрест обходили свои поля и просили у солнца тепла и влаги для земли.

Приметы на 16 марта

  • нельзя выбрасывать сор на улицу после захода солнца;
  • по закате солнца хлеба и денег в долг не дают;
  • если закат в день Евтропия облачный – следующий день будет ненастным;
  • если к этому времени прилетели птицы – к теплу.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 марта

  • 1831 — в Париже вышел роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
  • 1917 – в ходе Февральской революции князь Михаил Александрович отрекся в пользу Временного правительства.
  • 1917 – Компания Maybelline выпустила тушь для ресниц – "первую современную косметику для глаз на каждый день".
  • 1921 – в СССР начался переход к НЭПу.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны началась Венская наступательная операция войск 3-го и 2-го Украинских фронтов.
  • 1962 – Никита Хрущев объявил о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой.
  • 2006 – Генассамблея ООН проголосовала за создание Совета по правам человека.
  • 2014 – состоялся незаконный референдум в Крыму.

Кто родился 16 марта

  • 1787 – Георг Симон Ом, немецкий физик, открывший закон, названный его именем; также в его честь названа единица электрического сопротивления.
  • 1839 – Франсуа Арман Сюлли-Прюдом, французский поэт, первый лауреат Нобелевской премии по литературе 1901 года.
  • 1846 – Адриан Прахов, украинский археолог, историк искусств.
  • 1859 – Александр Попов, русский физик и электротехник, один из изобретателей радио.
  • 1884 – Александр Беляев, русский советский писатель-фантаст.
  • 1935 – Сергей Юрский, советский и российский актер театра и кино.
  • 1936 – Реймонд Ваган Дамадьян, американский изобретатель магнитно-резонансной томографии.
  • 1940 – Вагиф Мустафа-заде, азербайджанский музыкант, композитор, один из великих джазовых пианистов XX века.
  • 1941 – Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, драматург, поэт.
  • 1964 – Эйч Пи Бакстер, солист и фронтмен немецкой группы Scooter.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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