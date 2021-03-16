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16 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 16 березня в історії

Яке сьогодні свято, 16 березня? Всесвітній день соціальної роботи. День святого Євтропія і Василіска – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Марфа, Михайло, Севастян.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 16 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 16 березня.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

16 березня: яке сьогодні свято
16 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день соціальної роботи (World Day of Social Work) – професійне свято представників роботи соціальної спрямованості щорічно відзначається в третій вівторок березня з 1983 року.
  • День створення Республіканської гвардії відзначається в Казахстані з 1992 року на честь військового формування та резерву Збройних сил країни.
  • День інженера святкує Словаччина з 2014 року.

Яке сьогодні свято

16 березня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Преподобної Піами, діви. Святих Зинона і Зоїла.

У народі 16 березня відзначався Євтропіїв день. За спостереженнями людей, цього дня ведмідь прокидався від зимової сплячки і вилазив з барлоги. На Євтропія сонце розтоплює сніг. А щоб процес пішов швидше, селяни хрест-навхрест обходили свої поля і просили у сонця тепла і вологи для землі.

Прикмети на 16 березня

  • не можна викидати сміття на вулицю після заходу сонця;
  • по заході сонця хліба і грошей в борг не дають;
  • якщо захід у день Євтропія хмарний – наступний день буде непогожим;
  • якщо до цього часу прилетіли птахи – до тепла.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 березня

  • 1831 – в Парижі вийшов роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері".
  • 1917 – в ході Лютневої революції князь Михайло Олександрович відрікся на користь Тимчасового уряду.
  • 1917 – Компанія Maybelline випустила туш для вій – "першу сучасну косметику для очей на кожен день".
  • 1921 – в СРСР почався перехід до НЕПу.
  • 1945 – в ході Другої світової війни почалася Віденська наступальна операція військ 3-го і 2-го Українських фронтів.
  • 1962 – Микита Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.
  • 2006 – Генасамблея ООН проголосувала за створення Ради з прав людини.
  • 2014 – відбувся незаконний референдум в Криму.

Хто народився 16 березня

  • 1787 – Георг Симон Ом, німецький фізик, який відкрив закон, названий його ім'ям; також на його честь названа одиниця електричного опору.
  • 1839 – Франсуа Арман Сюллі-Прюдом, французький поет, перший лауреат Нобелівської премії з літератури 1901 року.
  • 1846 – Адріан Прахов, український археолог, історик мистецтв.
  • 1859 – Олександр Попов, російський фізик і електротехнік, один із винахідників радіо.
  • 1884 – Олександр Бєляєв, російський радянський письменник-фантаст.
  • 1935 – Сергій Юрський, радянський і російський актор театру і кіно.
  • 1936 – Реймонд Ваган Дамадьян, американський винахідник магнітно-резонансної томографії.
  • 1940 – Вагіф Мустафа-заде, азербайджанський музикант, композитор, один з великих джазових піаністів XX століття.
  • 1941 – Бернардо Бертолуччі, італійський кінорежисер, драматург, поет.
  • 1964 – Ейч Пі Бакстер, соліст і фронтмен німецької групи Scooter.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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