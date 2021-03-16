16 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 16 березня в історії

Яке сьогодні свято, 16 березня? Всесвітній день соціальної роботи. День святого Євтропія і Василіска – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Марфа, Михайло, Севастян.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 16 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 16 березня.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

16 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день соціальної роботи (World Day of Social Work) – професійне свято представників роботи соціальної спрямованості щорічно відзначається в третій вівторок березня з 1983 року.

– професійне свято представників роботи соціальної спрямованості щорічно відзначається в третій вівторок березня з 1983 року. День створення Республіканської гвардії відзначається в Казахстані з 1992 року на честь військового формування та резерву Збройних сил країни.

відзначається в Казахстані з 1992 року на честь військового формування та резерву Збройних сил країни. День інженера святкує Словаччина з 2014 року.

Яке сьогодні свято

16 березня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Преподобної Піами, діви. Святих Зинона і Зоїла.

У народі 16 березня відзначався Євтропіїв день. За спостереженнями людей, цього дня ведмідь прокидався від зимової сплячки і вилазив з барлоги. На Євтропія сонце розтоплює сніг. А щоб процес пішов швидше, селяни хрест-навхрест обходили свої поля і просили у сонця тепла і вологи для землі.

Прикмети на 16 березня

не можна викидати сміття на вулицю після заходу сонця;

по заході сонця хліба і грошей в борг не дають;

якщо захід у день Євтропія хмарний – наступний день буде непогожим;

якщо до цього часу прилетіли птахи – до тепла.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 березня

1831 – в Парижі вийшов роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері".

1917 – в ході Лютневої революції князь Михайло Олександрович відрікся на користь Тимчасового уряду.

1917 – Компанія Maybelline випустила туш для вій – "першу сучасну косметику для очей на кожен день".

1921 – в СРСР почався перехід до НЕПу.

1945 – в ході Другої світової війни почалася Віденська наступальна операція військ 3-го і 2-го Українських фронтів.

1962 – Микита Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету.

2006 – Генасамблея ООН проголосувала за створення Ради з прав людини.

2014 – відбувся незаконний референдум в Криму.

Хто народився 16 березня

1787 – Георг Симон Ом, німецький фізик, який відкрив закон, названий його ім'ям; також на його честь названа одиниця електричного опору.

1839 – Франсуа Арман Сюллі-Прюдом, французький поет, перший лауреат Нобелівської премії з літератури 1901 року.

1846 – Адріан Прахов, український археолог, історик мистецтв.

1859 – Олександр Попов, російський фізик і електротехнік, один із винахідників радіо.

1884 – Олександр Бєляєв, російський радянський письменник-фантаст.

1935 – Сергій Юрський, радянський і російський актор театру і кіно.

1936 – Реймонд Ваган Дамадьян, американський винахідник магнітно-резонансної томографії.

1940 – Вагіф Мустафа-заде, азербайджанський музикант, композитор, один з великих джазових піаністів XX століття.

1941 – Бернардо Бертолуччі, італійський кінорежисер, драматург, поет.

1964 – Ейч Пі Бакстер, соліст і фронтмен німецької групи Scooter.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися