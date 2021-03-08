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Поздравления с Масленицей-2021: лучшие открытки, стихи и короткие смс

Сегодня, 12:15

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые красивые поздравления с праздниками

Сегодня, 8 марта, началась Масленица – славянский традиционный праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые красивые поздравления с Масленицей: лучшие открытки, короткие сообщения в прозе и стихах.

Вкусные, стильные и модные презенты на мартовские праздники – все это вы найдете в нашем весеннем календаре подарков.

Поздравления с Масленицей в прозе

***
Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины

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Поздравляю с Масленицей! Желаю весело провести зиму, под свежеиспеченные блинчики, с весенним солнышком и хорошим настроением. Пусть жизнь очистится, наполнится добром, светом, дружбой, поддержкой, взаимопониманием и хорошими ощущениями

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Поздравляю с Масленицей и от души желаю, чтобы сердце простилось со стужей, чтобы с вкусными блинами, маслом, медом да вареньем проводы зимушки удались на славу.

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Поздравления с Масленицей в стихах и коротких sms

***
Веселись, гуляй народ,
В этот праздник яркий!
Масленица нам несет
Новые подарки:
Гору кружевных блинов,
Кушаний довольно,
Масленицу будь готов
Отмечать достойно!

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***
Пусть масленица дружит с вами,
Пусть в этот день вам повезет,
Пускай чудесными цветами
Вам жизнь букет преподнесет.

***
С масленицей, дорогой!
Веселись, гуляй,
Только обо мне одной
Ты не забывай

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***
Желаю в масленицу вам –
По всем заслугам и делам
Пускай воздастся в этот день,
Пусть будет праздновать не лень.

***
Пусть масленицы день чудесный,
Любимый, дарит только счастье,
Пускай живется интересно,
Пусть не угаснут наши страсти

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***
Пред Великим пред постом
Впустим Масленицу в дом!
Гору блинчиков спечем,
Вас на праздник позовем!
Мы желаем вам добра,
И весеннего тепла!
Масленицу вы встречайте,
Всех блинами угощайте!

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***
Пусть масленица входит
В ваш светлый дом с добром,
Порядок здесь наводит
И радует теплом.

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***
Сколько бы мы ни ели
На этой блинной неделе,
Нам пойдет все впрок –
Дайте только срок!
Ешьте сытно, про запас!
С Масленицей вас!

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***
Масленица в дом идет,
За собой весну ведет!
Напеки блинов скорей
Только масла не жалей!
Поздравляю с этим днем
Пусть печаль горит огнем!
Пусть уходят холода
Не на год, а навсегда!

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***
Я желаю счастья, без сомнения,
В Масленицу горестей не знать,
И любых желаний исполнения,
И блинами близких угощать!

***
С Масленицей поздравляю,
Пусть веселье в дом войдет!
Пусть весна в права вступает,
А зима на год уйдет!

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***
Масленица к нам пришла,
Радость людям принесла,
Ну а мы придем с блинами,
Встретить праздник вместе с вами!

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***
Пускай Господь вас наградит
В день масленицы счастьем,
Пусть жажду денег утолит
И отведет ненастья.

***
Озорной, веселый праздник,
Солнца возрождение,
Вам – удачи, море счастья,
Наши поздравления!

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов.

Смотрите видео про самый большой блин в Украине:

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня
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