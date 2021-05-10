10 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День апостола Симеона, сродника Господня – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 10 мая

10 мая: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 10 мая? День Иерусалима. День апостола Симеона, сродника Господня, поминальные дни – в православном календаре. Семена Ранопашца – в народном календаре. Именины празднуют Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 мая.

День Иерусалима – национальный еврейский праздник в честь объединения Иерусалима ежегодно отмечается 28-го числа еврейского месяца ияра и в 2021 году приходится на 10 мая.

– национальный еврейский праздник в честь объединения Иерусалима ежегодно отмечается 28-го числа еврейского месяца ияра и в 2021 году приходится на 10 мая. Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой (СКВ) – проводится с целью привлечь внимание к этому опасному аутоиммунному заболеванию.

(СКВ) – проводится с целью привлечь внимание к этому опасному аутоиммунному заболеванию. День книги ежегодно отмечается в Германии в память о публичном сожжении книг гитлеровским режимом во многих городах страны.

ежегодно отмечается в Германии в память о публичном сожжении книг гитлеровским режимом во многих городах страны. День банковского работника празднует Кыргызстан.

Какой сегодня праздник

10 мая в православной церкви отмечается 2-я неделя после Пасхи. Продоллжаются поминальные дни в канун Радоницы. Также в этот день чтится память апостола и священномученика Симеона, сродника Господня, преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского, праведного Евлогия, Странноприимца.

В народе отмечался день Семена Ранопашца. Как понятно из названия, в это время начинались ранние работы по вспашке полей.

Приметы на 10 мая

если на Семена тепло – к хорошему урожаю;

облачное небо – к ненастной погоде;

дожди на Ранопашца – будет богатый урожай ржи.

рано паши – урожаи хороши.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 мая

1503 – испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова.

1811 – в Англии впервые введены бумажные деньги.

1869 – открытие первой американской трансконтинентальной железной дороги.

1925 – в Киеве открыт мост им. Евгении Бош, возведенный по проекту Евгения Патона.

1978 – на Одесской киностудии начались съемки советского фильма "Место встречи изменить нельзя".

1993 – на вершину горы Эверест одновременно поднялось рекордное количество людей – 40 человек из девяти экспедиций.

Кто родился 10 мая

1850 – Томас Липтон, ирландский предприниматель, чайный магнат.

1934 – Леонид Бакштаев, украинский актер.

1938 – Марина Влади, французская актриса, последняя жена Владимира Высоцкого.

1961 – Иван Малкович, украинский поэт, издатель, владелец и директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

1965 – Линда Евангелиста, канадская супермодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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