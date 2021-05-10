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10 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 00:05

День апостола Симеона, небожа Господня – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 10 травня

10 травня: яке сьогодні свято
10 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 10 травня? День Єрусалима. День апостола Симеона, небожа Господнього, поминальні дні – в православному календарі. Семена Ранопашця – в народному календарі. Іменини святкують Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 10 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 травня.

  • День Єрусалима – національне єврейське свято на честь об'єднання Єрусалиму щорічно відзначається 28-го числа єврейського місяця іяра і в 2021 році припадає на 10 травня.
  • Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком (ВЧВ) – проводиться з метою привернути увагу до цього небезпечного аутоімунного захворювання.
  • День книги щорічно відзначається у Німеччині в пам'ять про публічне спалювання книг гітлерівським режимом у багатьох містах країни.
  • День банківського працівника святкує Киргизстан.

Яке сьогодні свято

10 травня в православній церкві відзначається 2-й тиждень після Великодня. Тривають поминальні дні напередодні Радониці. Також у цей день шанується пам'ять апостола і священномученика Симеона, небожа Господнього, преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського, єпископа Володимир-Волинського, праведного Євлогія, странноприїмця.

У народі відзначався день Семена Ранопашця. Як зрозуміло з назви, в цей час починалися ранні роботи – оранка полів.

Прикмети на 10 травня

  • якщо на Семена тепло – до хорошого урожаю;
  • хмарне небо – до похмурої погоди;
  • дощі на Ранопашця – буде багатий врожай жита.
  • рано паши – будуть гарні врожаї.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 травня

  • 1503 – іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Кайманові острови.
  • 1811 – в Англії вперше введені паперові гроші.
  • 1869 – відкриття першої американської трансконтинентальної залізниці.
  • 1925 – у Києві відкрито міст ім. Євгенії Бош, зведений за проєктом Євгена Патона.
  • 1978 – на Одеській кіностудії почалися зйомки радянського фільму "Місце зустрічі змінити не можна".
  • 1993 – на вершину гори Еверест одночасно піднялася рекордна кількість людей – 40 осіб з дев'яти експедицій.

Хто народився 10 травня

  • 1850 – Томас Ліптон, ірландський підприємець, чайний магнат.
  • 1934 – Леонід Бакштаєв, український актор.
  • 1938 – Марина Владі, французька актриса, остання дружина Володимира Висоцького.
  • 1961 – Іван Малкович, український поет, видавець, власник і директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
  • 1965 – Лінда Євангеліста, канадська супермодель.

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