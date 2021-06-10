10 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вознесіння Господнє – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 10 червня

10 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 10 червня? Вознесіння Господнє – в православному календарі. Микита Гусятник – у народному календарі. Іменини святкують: Василь, Дмитро, Олена, Захар, Гнат, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 10 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 червня.

Всесвітній день модерну (World Art Nouveau Day) – свято було організовано в 2013 році з метою пропаганди мистецтва високого стилю в архітектурі, живопису, поезії, музиці, а також збереження його спадщини.

Міжнародний день геральдики (International Heraldry Day) – свято людей, що займаються вивченням гербів, знаків і традицій їх використання.

Всесвітній день морозива (World Ice Cream Day) – смачне кулінарне свято любителів цих холодних ласощів.

День Португалії, Камоенса і португальських співтовариств – державне свято відзначається в країні з 1580 року.

Яке сьогодні свято

10 червня в православній церкві відзначається велике свято – Вознесіння Господнє. Шанується пам'ять преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкидонського, священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського, мучениці Єликониди, священномученика Елладія, єпископа, мучеників, що в долині Ферейдан (Іран) від персів постраждали. Святкується Нікейська ікона Божої матері.

У народі 10 червня шанувався Микита Гусятник, якого також вважали вартовим гусей.

Християни вірили, що з Великодня і до Вознесіння відкриті двері раю і пекла, стираються кордони між світами, щоб божественне і людське разом могли святкувати перемогу життя над смертю.

На честь Вознесіння Господнього пекли довгі пироги з поперечними перекладинами, які називалися драбинками або лестовками. Їх святили в церкві і пригощали жебраків.

Прикмети на 10 червня

на Вознесіння Господнє не можна думати про погане, потрібно дотримуватися в душі миру і спокою;

у жодному разі не можна сваритися і лаятися;

заборонено кидати сміття і плювати на вулицю, тому що "можна потрапити в Христа, який приходить в будинки під виглядом жебраків";

якщо викупатися на Вознесіння в річці – здоров'я буде міцним;

якщо на Микиту стоїть тепла безвітряна погода, на осінь буде хороший урожай;

вагітні цього дня ходили в поле, щоб дитина була міцною, як молодий колос.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 червня

978 – Князь Володимир зійшов на київський престол.

1793 – у Франції відкрився перший у світі зоопарк.

1909 – пасажирський корабель "Славонія", що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше в світі використав сигнал SOS.

1936 – день народження кіностудії "Союзмультфільм".

1943 – день народження кулькової ручки: американець Мілтон Рейнольдс отримав на неї патент.

2003 – в Америці запущений перший марсохід "Spirit".

Хто народився 10 червня

1895 – Хетті Макденіел, перша темношкіра кіноактриса, яка отримала премію "Оскар".

1922 – Борис Брунов, радянський артист, конферансьє.

1929 – Людмила Зикіна, радянська співачка.

1930 – Ілля Глазунов, радянський художник.

1945 – Наталія Дубровська, українська актриса театру і кіно.

1987 – Олександр Стоянов, український артист балету, прем'єр Національної опери України.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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