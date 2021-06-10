Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

10 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Вознесіння Господнє – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 10 червня

10 червня: яке сьогодні свято
10 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 10 червня? Вознесіння Господнє – в православному календарі. Микита Гусятник – у народному календарі. Іменини святкують: Василь, Дмитро, Олена, Захар, Гнат, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.

Читайте також:
Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 10 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 10 червня.

  • Всесвітній день модерну (World Art Nouveau Day) – свято було організовано в 2013 році з метою пропаганди мистецтва високого стилю в архітектурі, живопису, поезії, музиці, а також збереження його спадщини.
  • Міжнародний день геральдики (International Heraldry Day) – свято людей, що займаються вивченням гербів, знаків і традицій їх використання.
  • Всесвітній день морозива (World Ice Cream Day) – смачне кулінарне свято любителів цих холодних ласощів.
  • День Португалії, Камоенса і португальських співтовариств – державне свято відзначається в країні з 1580 року.

Яке сьогодні свято

10 червня в православній церкві відзначається велике свято – Вознесіння Господнє. Шанується пам'ять преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкидонського, священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського, мучениці Єликониди, священномученика Елладія, єпископа, мучеників, що в долині Ферейдан (Іран) від персів постраждали. Святкується Нікейська ікона Божої матері.

Читайте також:
Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

У народі 10 червня шанувався Микита Гусятник, якого також вважали вартовим гусей.

Християни вірили, що з Великодня і до Вознесіння відкриті двері раю і пекла, стираються кордони між світами, щоб божественне і людське разом могли святкувати перемогу життя над смертю.

На честь Вознесіння Господнього пекли довгі пироги з поперечними перекладинами, які називалися драбинками або лестовками. Їх святили в церкві і пригощали жебраків.

Прикмети на 10 червня

  • на Вознесіння Господнє не можна думати про погане, потрібно дотримуватися в душі миру і спокою;
  • у жодному разі не можна сваритися і лаятися;
  • заборонено кидати сміття і плювати на вулицю, тому що "можна потрапити в Христа, який приходить в будинки під виглядом жебраків";
  • якщо викупатися на Вознесіння в річці – здоров'я буде міцним;
  • якщо на Микиту стоїть тепла безвітряна погода, на осінь буде хороший урожай;
  • вагітні цього дня ходили в поле, щоб дитина була міцною, як молодий колос.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 червня

  • 978 – Князь Володимир зійшов на київський престол.
  • 1793 – у Франції відкрився перший у світі зоопарк.
  • 1909 – пасажирський корабель "Славонія", що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше в світі використав сигнал SOS.
  • 1936 – день народження кіностудії "Союзмультфільм".
  • 1943 – день народження кулькової ручки: американець Мілтон Рейнольдс отримав на неї патент.
  • 2003 – в Америці запущений перший марсохід "Spirit".

Хто народився 10 червня

  • 1895 – Хетті Макденіел, перша темношкіра кіноактриса, яка отримала премію "Оскар".
  • 1922 – Борис Брунов, радянський артист, конферансьє.
  • 1929 – Людмила Зикіна, радянська співачка.
  • 1930 – Ілля Глазунов, радянський художник.
  • 1945 – Наталія Дубровська, українська актриса театру і кіно.
  • 1987 – Олександр Стоянов, український артист балету, прем'єр Національної опери України.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні Трійця-2021: коли буде свято і вихідні в Україні Коли Івана Купала-2021: дата народного свята Вихідні дні та свята у червні 2021 року в Україні: детальний календар Церковні свята і пости в червні-2021: докладний православний календар
свята прикмети Вознесіння Господнє цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Галкин показал стройную Пугачеву без макияжа в белоснежном наряде
Галкин показал стройную Пугачеву без макияжа в белоснежном наряде

Популярні статті

Сьогодні, 07:10Events

З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

Сьогодні, 05:20Фаново

Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

Вчора, 20:38Психо

Потужні ритуали для молодика 10 червня

Вчора, 18:24Смачно

Десерти з кислинкою – 5 апетитних рецептів з чорницею

Вчора, 16:02Events

Вознесіння Господнє: чого не можна робити цього дня

8 червняЗірково

"Не хочу мати жодного стосунку". Від Лободи пішла продюсерка

8 червняСмачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

8 червняЗірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

8 червняМодно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

8 червняФаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

8 червняЗірково

Наркотики, мастурбація на сцені і політика: 5 зізнань "татушки" Юлії Волкової з інтерв'ю Собчак

8 червняЗірково

Андрій Данилко лікується в олдскульному санаторії біля Києва (фото)

8 червняЗірково

Чоловік зірки Татусевих дочок поставив всіх на місце, відповівши на запитання про 22-літню різницю у віці

8 червняСмачно

Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

7 червняСмачно

5 рецептів смачної вечері за 30 хвилин

7 червняСмачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

Новини партнерів

Стас Боклан показал жену, с которой вместе 35 лет
Стас Боклан показал жену, с которой вместе 35 лет
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Горбачева рассказала о неудачной первой брачной ночи с Никитиным
Горбачева рассказала о неудачной первой брачной ночи с Никитиным
Зірка "Папіка" Стас Боклан зізнався жінці у коханні
Зірка "Папіка" Стас Боклан зізнався жінці у коханні
"Холостяк" Михайло Заливако розповів про проблеми зі здоров'ям
"Холостяк" Михайло Заливако розповів про проблеми зі здоров'ям
Салат з буряка з ароматною олією: рецепт від Євгена Клопотенка
Салат з буряка з ароматною олією: рецепт від Євгена Клопотенка
Горячие фото! Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
Горячие фото! Леся Никитюк показала фигуру в купальнике

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти