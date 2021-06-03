Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

Сегодня, 13:40

Узнайте точную дату праздника Ивана Купала в 2021 году в Украине

Когда Ивана Купала в 2021 году
Когда Ивана Купала в 2021 году
Фото: Pexels

Ивана Купала – древний, красивый, цветущий, романтический летний праздник. В этот день вспоминаются славянские традиции, чтутся природные стихии солнца, воды, трав и цветов, а еще молодости и любви. Когда наступит праздник Ивана Купала в 2021 году – точную дату узнайте в нашей статье.

Какого числа Ивана Купала-2021

Ежегодно день Ивана Купала отмечается 7 июля, и в 2021 году праздник приходится на среду.

Изначально этот день был посвящен богу солнца Яриле, и потому его дата по старому стилю привязывалась ко дню летнего солнцестояния, 21 июня.

Но когда произошел переход на григорианский календарь, даты сдвинулись на две недели. И теперь праздник Ивана Купала и день летнего солнцестояния не совпадают по времени. Но многие народные традиции и ритуалы сохранились до наших дней.

С появлением христианства Ивана Купала приурочили ко дню рождества одного из самых почитаемых святых – Иоанна Предтечи. А потому название праздника также связывают с именем святого.

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году Когда День журналиста в Украине: история и значение праздника Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь
праздники Ивана Купала Иоанн Предтеча церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей

Популярные статьи

Сегодня, 13:40Events

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

Вчера, 19:45Звездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

Вчера, 14:57Фаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

Вчера, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Вчера, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 07:01Вкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

1 июняЗвездно

Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

1 июняПсихо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

1 июняВкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

1 июняФаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

1 июняЗвездно

Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове

1 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

1 июняЗвездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяEvents

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски
Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять