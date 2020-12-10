10 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 10 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 10 декабря? Международный день прав человека, Всемирный день футбола, Ханука. День памяти преподобного Романа Антиохийского и празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой "Знамение" – в православном календаре. Романов день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 10 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 декабря.

10 декабря: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день прав человека (Human Rights Day) ежегодно с 1950 года отмечается под эгидой ООН и в 2020 году празднует свой 70-летний юбилей. День был установлен в честь принятия ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека – документа, в котором указаны неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, пола, языка, религии, политических и других убеждений, национального и социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

ежегодно с 1950 года отмечается под эгидой ООН и в 2020 году празднует свой 70-летний юбилей. День был установлен в честь принятия ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека – документа, в котором указаны неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, пола, языка, религии, политических и других убеждений, национального и социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Международный день прав животных или Международный День акций за принятие Декларации прав животных – отмечается во многих странах наряду с Днем прав человека с 1998 года, в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека, с целью подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту.

– отмечается во многих странах наряду с Днем прав человека с 1998 года, в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека, с целью подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту. Нобелевский день (Nobeldagen) – церемония вручения Нобелевской премии, одной из самых престижных международных наград, которая присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества. Ежегодно проводится в Стокгольме в день смерти организатора премии Альфреда Нобеля. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году пройдет в формате телетрансляции.

– церемония вручения Нобелевской премии, одной из самых престижных международных наград, которая присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества. Ежегодно проводится в Стокгольме в день смерти организатора премии Альфреда Нобеля. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году пройдет в формате телетрансляции. Всемирный день футбола (World Football Day) – неформальный спортивный праздник, который ежегодно отмечают фанаты и любители этого вида спорта.

– неформальный спортивный праздник, который ежегодно отмечают фанаты и любители этого вида спорта. Ханука – еврейский праздник свечей, посвященный чуду в Храме после победы войска Иегуды Маккавея над царем Антиохом во ІІ веке до н.э. Праздник освящения в 2020 году начинается вечером 10 декабря и длится 8 дней, до 18-го числа.

Какой сегодня праздник

10 декабря в православной церкви вспоминается знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году. Также чтится день памяти великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия Александрийского, святителя Иакова епископа Ростовского, обретение мощей благоверного князя Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Новгородского, Псковского чудотворца, память 17 преподобномучеников монахов в Индии, преподобного Романа Антиохийского. Проводится празднование икон Божией Матери, именуемой "Знамение", Курской, Абалакской, Царскосельской, Серафимо-Понетаевской.

В народе 10 декабря отмечался Романов день или Знамение. Святому Роману молились об избавлении от бесплодия. В праздник Знамения люди ждали от природы каких-то знаков, указывающих на будущее. Они следили за птицами, зверями, рыбой, наблюдали за облаками и звездами, слушали ветер. Также по приметам в день Знамения судили о погоде на зиму.

Приметы на 10 декабря

на Знамение снятся вещие сны;

если на рассвете встать лицом к северному ветру, то он унесет прочь все невзгоды;

в день Знамения запрещена рыбная ловля, потому что вся рыба схоронилась на дне, а рыбаки могут провалиться под лед;

в этот период лоси сбрасывают старые рога, а медведи засыпают в берлоге;

яркие звезды на Знамение – к морозу;

если звезды светят тускло – быть оттепели.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1768 – в Лондоне учреждена Королевская Академия художеств.

1901 – в Стокгольме вручены первые Нобелевские премии.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

1953 – вышел 1-й номер журнала "Плейбой".

1960 – началось строительство нефтепровода "Дружба".

1979 – английский экономист Артур Льюис вместе с Теодором Шульцем был удостоен Нобелевской премии по экономике "за новаторские исследования экономического развития в приложении к проблемам развивающихся стран".

Кто родился 10 декабря

1821 – Николай Некрасов, поэт, прозаик, публицист, классик русской литературы.

1875 – Даниил Роздольский, украинский композитор.

1892 – Макс Гельман, украинский скульптор и педагог.

1901 – Михаил Румянцев или клоун Карандаш, советский цирковой артист.

1908 – Оливье Мессиан, французский композитор, органист, педагог.

1957 – Майкл Кларк Дункан, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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