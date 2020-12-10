Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи
В день Хануки 10 декабря адресуйте друзьям лучшие картинки, поздравления и стихи
Сегодняшний вечер, 10 декабря, ознаменуется приходом светлого и радостного еврейского праздника, который именуется Ханука.
Ханука начинается 25 числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В 2020 году празднование Хануки начинается с вечера 10 декабря и продлится до вечера 18 декабря. Не забудьте поздравить в этот день всех своих знакомых и друзей, которые празднуют Хануку-2020, и пожелайте им всего самого доброго и светлого. А мы подготовили для вас красивые, душевные, радостные и милые поздравления с Ханукой в картинках, прозе, стихах и смс.
Лучшие стихи и поздравления в праздник Хануки
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Зажгутся свечи и развеют мрак.
Возникнет радость, словно ниоткуда.
Остался праздник Хануки в веках
Напоминаньем о победе чуда.
Пусть огоньки рассеют эту тьму,
Помогут вечером найти дорогу.
Желаю счастья дому твоему,
Пускай огонь прогонит все тревоги.
Праздничные поздравления с Ханукой своими словами
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Поздравляю со светлым и радостным праздником Хануки. Пожелать хочу добра и счастья, любви и чудес, доброты души и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.
Искренние поздравления с Ханукой в стихах
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Сегодня Ханука идет
И я хочу тебя поздравить,
Пусть в чудо праздник окунет,
Когда свечу ты будешь ставить.
Пусть с тем волшебным огоньком
Сгорят твои ненастья,
Пусть дом наполнится добром
И безграничным счастьем.
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Ханука-2020: добрые поздравления в прозе
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Вот и наступил прекрасный восьмидневный праздник Ханука! В праздник огней, праздник Маккавеев, желаем всем яркого света в душе. Счастья личного и семейного, очищения и любви. Пусть полной чашей будет дом и светлой память о храме. Верьте в чудеса, берегите родных и дарите человеческое тепло.
Ханука-2020: короткие поздравления в смс
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Горят сегодня восемь свечек,
Добро вошло в ваш светлый дом.
Вас с Ханукой спешу поздравить,
Согреты будьте очагом!
Веселые поздравления с Ханукой в стихах
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Желаю в сердце радостного стука
И очень много света и тепла!
Желаю от души, чтобы Ханука
Тебе большое счастье принесла!
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