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Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

Сегодня, 15:04

В день Хануки 10 декабря адресуйте друзьям лучшие картинки, поздравления и стихи

Сегодняшний вечер, 10 декабря, ознаменуется приходом светлого и радостного еврейского праздника, который именуется Ханука.

Поздравления с Ханукой
Поздравления с Ханукой
Фото: Pexels

Ханука начинается 25 числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В 2020 году празднование Хануки начинается с вечера 10 декабря и продлится до вечера 18 декабря. Не забудьте поздравить в этот день всех своих знакомых и друзей, которые празднуют Хануку-2020, и пожелайте им всего самого доброго и светлого. А мы подготовили для вас красивые, душевные, радостные и милые поздравления с Ханукой в картинках, прозе, стихах и смс.

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Лучшие стихи и поздравления в праздник Хануки

***

Зажгутся свечи и развеют мрак.
Возникнет радость, словно ниоткуда.
Остался праздник Хануки в веках
Напоминаньем о победе чуда.

Пусть огоньки рассеют эту тьму,
Помогут вечером найти дорогу.
Желаю счастья дому твоему,
Пускай огонь прогонит все тревоги.

Еврейский праздник Ханука: картинки и поздравления
Еврейский праздник Ханука: картинки и поздравления
Фото: Pexels

Праздничные поздравления с Ханукой своими словами

***

Поздравляю со светлым и радостным праздником Хануки. Пожелать хочу добра и счастья, любви и чудес, доброты души и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.

Поздравления и открытки с Ханукой
Поздравления и открытки с Ханукой
Фото: Depositphotos

Искренние поздравления с Ханукой в стихах

***

Сегодня Ханука идет
И я хочу тебя поздравить,
Пусть в чудо праздник окунет,
Когда свечу ты будешь ставить.

Пусть с тем волшебным огоньком
Сгорят твои ненастья,
Пусть дом наполнится добром
И безграничным счастьем.

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Ханука 2020: красивые картинки и открытки
Ханука 2020: красивые картинки и открытки
Фото: Depositphotos

Ханука-2020: добрые поздравления в прозе

***

Вот и наступил прекрасный восьмидневный праздник Ханука! В праздник огней, праздник Маккавеев, желаем всем яркого света в душе. Счастья личного и семейного, очищения и любви. Пусть полной чашей будет дом и светлой память о храме. Верьте в чудеса, берегите родных и дарите человеческое тепло.

Картинки и открытки в праздник Хануки
Картинки и открытки в праздник Хануки
Фото: Pixabay

Ханука-2020: короткие поздравления в смс

***

Горят сегодня восемь свечек,
Добро вошло в ваш светлый дом.
Вас с Ханукой спешу поздравить,
Согреты будьте очагом!

Открытки и пожелания в праздник Хануки
Открытки и пожелания в праздник Хануки
Фото: Pixabay

Веселые поздравления с Ханукой в стихах

***

Желаю в сердце радостного стука
И очень много света и тепла!
Желаю от души, чтобы Ханука
Тебе большое счастье принесла!

Лучшие поздравления с Ханукой в картинках и стихах
Лучшие поздравления с Ханукой в картинках и стихах
Фото: Pexels

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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