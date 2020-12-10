Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Сегодня Ханука-2020: узнайте, как провести праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Ханука-2020 – это еврейский праздник в честь чуда, происшедшего при освящении храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. В 2020 году праздник начинается в четверг, 10 декабря с заходом солнца и продлится до пятницы, 18 декабря.

Главные традиции еврейской Хануки Фото: Depositphotos

Сегодня.Lifestyle пишут, как провести Хануку-2020, а также о том, что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря.

Ханука означает "освящение", "новоселье". Это праздник чистоты и победы света над тьмой, он учит людей никогда не впадать в отчаяние. Как говорит еврейская мудрость, немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму.

В период праздника зажигают свечи в меноре и читают хвалебную молитву "галель". Этот обряд является обязательным для всех, даже для бедняков. В подсвечник каждый день устанавливают новые горящие свечи.

На Хануку зажигают свечи Фото: Unsplash

Еврейские семьи устраивают пышные застолья в эти дни. Главным ингредиентом праздничных блюд является растительное масло. На Хануку готовят оладьи, пончики из дрожжевого теста с различными начинками и латкес (наши деруны).

Детям в эти дни дарят карманные деньги "Хануке-гелт" и игрушки, угощают их сладостями. Во время этого праздника принято играть в ханукальный волчок (дрейдл), на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы "Чудо великое было здесь" (если празднуют в Израиле) или "Чудо великое было там" (в диаспоре).

Ханука-2020: что нельзя делать

В дни праздника женщинам запрещается работать в память о чуде, произошедшем много веков назад. Тогда в ходе восстания евреи свергли владычество сирийских греков и спасли женщин от жестоких издевательств.

Нельзя оставлять масло и фитили после окончания праздника. Все эти атрибуты Хануки нужно сжечь. Считается, что такой обряд защищает дом от негативной энергии.

Ханука: главные запреты Фото: Unsplash

Свет от свечей в меноре нельзя использовать для чтения или работы. Ханукальный светильник часто выставляют у окна, чтобы его смогли увидеть люди с улицы. Таким образом исполняется указание об обнародовании великого чуда Хануки.

На Хануку не соблюдают пост. В этот период принято есть блюда с маслом – пончики, жареные картофельные оладьи. Это один из символов праздника. Благодаря только одному кувшину масла, оставшемуся в Храме после изгнания греков, священный огонь горел целых восемь дней.

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