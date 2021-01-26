5 звичок здорового сну: що важливо пам'ятати

Дефіцит сну негативно впливає на нервову систему

Хронічне недосипання та інші розлади сну зараз не рідкість. Більшість з нас спить 7 або менше годин на добу, що недостатньо для нормального відновлення функцій мозку. В результаті чого з'являються проблеми з пам'яттю і концентрацією уваги. Дитячий невролог і кандидат медичних наук Олександр Мірошников розповів Сьогодні.Lifestyle, якими звичками здорового сну необхідно обзавестися, щоб відчувати себе добре.

Олександр Мірошников, дитячий невролог і кандидат медичних наук Фото: пресслужба

Чим загрожує хронічне недосипання?

Дефіцит сну негативно впливає на нервову систему і провокує розвиток численних неврологічних та психіатричних розладів – хвороби Альцгеймера, тривожних розладів і депресії, інсульту і хронічного болю.

Крім того дефіцит сну негативно впливає і на інші системи організму, і сприяє появі таких захворювань як ожиріння, діабет, імунодефіцит, серцево-судинні та онкологічні захворювання.

А ще при хронічному недосипанні на 30% знижується здатність засвоювати нові навички і на 63% збільшується ризик травм через уповільнення реакцій.

Сомнологи – фахівці зі сну, порівнюють відсутність протягом певного часу достатньої кількості сну з наслідками легких травм головного мозку. Однак, навіть якщо ви не висипалися протягом деякого часу, повернувшись до правильного режиму сну, можна через деякий час компенсувати ту шкоду для здоров'я, що спричинило недосипання.

Як же налагодити здоровий сон?

Звичка 1. Більше руху, спорту, активності. Женіть лінь геть і спіть міцно

Якщо немає протипоказань за станом здоров'я, займайтеся 5-6 разів на тиждень по 45-60 хв. Але, якщо ви раніше не тренувалися, або є якісь обмеження по здоров'ю – проконсультуйтеся з лікарем і починайте заняття під керівництвом тренера.

У день намагайтеся робити мінімум 10 000 кроків. Використовуйте фітнес-трекери для підрахунку фізичної активності. Вони також корисні для відстеження тривалості нічного сну.

Але пам'ятайте, що займатися будь-якою фізичною активністю потрібно не менше, ніж за 2 години до сну – після навантаження організму необхідно відновитися.

Звичка 2. Кава, давай до побачення! Відмовтеся від стимуляторів і напоїв з кофеїном

Якщо у вас проблеми із засинанням, або дефіцит сну, намагайтеся виключити вживання продуктів, що містять кофеїн. До них відносяться не тільки кава і чай, а й шоколад, енергетичні і газовані напої, шоколадне морозиво, а також лікарські засоби, наприклад "Цитрамон", "Петалгін", "Солпадеїн" і багато інших.

Також стимулюючу дію надають такі популярні напої як матча, мате, енергетики з гуараною, ліки, що містять елетерокок, женьшень, лимонник і ін.

Обов'язково позбудьтеся від звички вживати алкоголь і курити перед сном.

Звичка 3. Переходьте на світлу сторону здорового харчування і не переїдайте

Не переїдайте безпосередньо перед сном. Вечеряйте необхідно за 3-4 години до сну. Однак не лягайте спати голодними – овочевий салат або йогурт сприяють відчуттю ситості перед сном.

Додайте в раціон продукти з високим вмістом триптофану (індичка, ківі, банани, горіхи), магнію (горіхи, брокколі, морська риба, вода з магнієм), кальцію (молочні продукти, риба, горіхи), вітамінів групи В (особливо вітаміну В6).

Взимку обов'язково приймайте вітамін Д3. Його дефіцит провокує безсоння вночі і сонливість вдень.

Звичка 4. Влаштуйте собі темну в своїй спальні перед сном

Саме в темряві активно виробляється мелатонін, який викликає сонливість і підтримує сон. У великих містах високий рівень нічного освітлення може порушувати сон, тому повісьте на вікна щільні штори.

Якщо не любите спати в повній темряві, залишайте нічник, однак розташовуйте його так, щоб світло не потрапляло в очі

Звичка 5. Беріть приклад з принцеси на горошині

Якщо ви погано засинаєте, замініть матрац на більш м'який. Сон на жорсткому матраці порушує кровопостачання і іннервацію тканин, викликає рефлекторне напруження м'язів, що призводить до болю в спині, шиї, головного болю.

Занадто жорсткий матрац сприяє появі проблем з хребтом і підсилює вже існуючі.

Лише невеликій кількості людей за медичними показаннями рекомендовано сон на жорсткому матраці, однак якщо у вас порушення сну – м'який матрац є оптимальним вибором.

Як і скільки краще спати – дивіться відео:

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