Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сушений, мелений або маринований: який вид імбиру корисніший

Сьогодні, 17:25

Корінь імбиру за останні півроку втратив популярність

Парадокс на ринку – корінь імбиру за останні півроку втратив популярність і подешевшав втричі. Правда, замість кореня імбиру тепер більше розкуповують сушений імбир. Який вид імбиру найкорисніший для людини і в чому особливість кожного виду, розповіла сімейний лікар Віта Олещенко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Який вид імбиру найдорожчий

Експерти кажуть, що навесні ціна на корінь імбиру може ще більше знизитися. А ось сухий імбир, навпаки, набуває популярності серед українців і з початку січня ціни на нього зросли на 50 гривень.

Також зараз створюють конкуренцію кореню імбиру – мелений імбир, ціною 190 гривень за кіло, і маринований – 70 гривень. Але ціна ніяк не впливає на його користь для організму людини, адже, наприклад, найдешевший – маринований імбир – безцінний для здорового травлення.

Який вид імбиру найдорожчий
Який вид імбиру найдорожчий
Фото: pixabay.com

Чим корисний для здоров'я імбир

"Імбир є джерелом високого рівня клітковини. Він добре впливає на органи шлунково-кишкового тракту, на моторику кишківника", – пояснила сімейний лікар Віта Олещенко.

Маринований імбир охоче їдять з суші і ролами. А ось мелений – найчастіше використовують в лікуванні суглобів.

"Його застосовують для компресів. Такий вид кореня дуже поширений в країнах Азії, з нього роблять компреси на груди, на коліна, при артрозах і болях в суглобах", – зазначила лікар.

Сушений імбир добре допомагає при закачуванні і нудоті, але найбільш корисним і ефективним для організму є звичайний корінь імбиру. Крім великої кількості вітамінів, чай з коренем імбиру покращує апетит.

Смузі імбир
Смузі імбир
Фото: Depositphotos

"Дубильні речовини, які є в складі імбиру, покращують смакові рецептори і викликають апетит. Тому його корисно вживати тим людям, у яких порушений апетит, але тим, хто намагається скинути вагу, він теж допомагає. Адже незважаючи на те, що він викликає апетит, він ще і покращує метаболізм", – пояснила експерт.

Кому імбир протипоказаний

Не варто забувати, що незважаючи на велику користь для організму, імбир в будь-якому вигляді може становити загрозу, тому деяким людям він протипоказаний.

"Протипоказаний імбир людям, які мають алергію. Тим, хто страждає на бронхіальну астму, тобто високим алергікам, а також людям, які недавно перенесли інфаркт або інсульт", – зазначила лікар.

Надмірне споживання цього продукту призводить до порушення роботи травної системи, печії і навіть виразки. Рекомендована добова норма імбиру – не більше 160 грамів.

Користь імбиру для організму – дивіться відео:

Як правильно проводити розвантажувальні дні: чи повинні вони бути і якими.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вітамінізований чай з імбиром і лаймом: рецепт Ольги Грицик Чому коренеплоди корисні та необхідні в нашому раціоні Чому імбир необхідний у раціоні: 5 вагомих причин З імбиром і ананасом: простий рецепт смузі для сніданку
здоров'я їжа імбир
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов

Популярні статті

Сьогодні, 17:32Психо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

Сьогодні, 11:53Смачно

Сир тофу: користь, шкода і правила вибору

Сьогодні, 11:04Зірково

Ані Лорак в Україні зустрілася з найкращою подругою: фото, відео

Сьогодні, 06:00Фаново

День Соборності України-2021: історія і значення свята

Сьогодні, 05:58Психо

Гороскоп на сьогодні 22 січня: у Овнів думки будуть тільки про гроші, а Тельцям не можна метушитися

Вчора, 13:27Смачно

Улюблені десерти дитинства: 5 рецептів радянських солодощів

Вчора, 12:20Зірково

Десь це ми вже бачили: Леді Гага повторила вбрання Алли Пугачової

Вчора, 09:23Фаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Вчора, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Козероги зможуть гори перевернути, а Водоліям потрібно уникати нових знайомств

20 січняЗірково

"Від Альцгеймера до деменції": подруга Алібасова розповіла про його стан

20 січняEvents

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

20 січняСмачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

20 січняЗірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

19 січняЗдорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

Новини партнерів

Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
Алферова рассказала о семейной драме
Алферова рассказала о семейной драме

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти