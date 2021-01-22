Сушений, мелений або маринований: який вид імбиру корисніший

Корінь імбиру за останні півроку втратив популярність

Парадокс на ринку – корінь імбиру за останні півроку втратив популярність і подешевшав втричі. Правда, замість кореня імбиру тепер більше розкуповують сушений імбир. Який вид імбиру найкорисніший для людини і в чому особливість кожного виду, розповіла сімейний лікар Віта Олещенко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Який вид імбиру найдорожчий

Експерти кажуть, що навесні ціна на корінь імбиру може ще більше знизитися. А ось сухий імбир, навпаки, набуває популярності серед українців і з початку січня ціни на нього зросли на 50 гривень.

Також зараз створюють конкуренцію кореню імбиру – мелений імбир, ціною 190 гривень за кіло, і маринований – 70 гривень. Але ціна ніяк не впливає на його користь для організму людини, адже, наприклад, найдешевший – маринований імбир – безцінний для здорового травлення.

Який вид імбиру найдорожчий Фото: pixabay.com

Чим корисний для здоров'я імбир

"Імбир є джерелом високого рівня клітковини. Він добре впливає на органи шлунково-кишкового тракту, на моторику кишківника", – пояснила сімейний лікар Віта Олещенко.

Маринований імбир охоче їдять з суші і ролами. А ось мелений – найчастіше використовують в лікуванні суглобів.

"Його застосовують для компресів. Такий вид кореня дуже поширений в країнах Азії, з нього роблять компреси на груди, на коліна, при артрозах і болях в суглобах", – зазначила лікар.

Сушений імбир добре допомагає при закачуванні і нудоті, але найбільш корисним і ефективним для організму є звичайний корінь імбиру. Крім великої кількості вітамінів, чай з коренем імбиру покращує апетит.

Смузі імбир Фото: Depositphotos

"Дубильні речовини, які є в складі імбиру, покращують смакові рецептори і викликають апетит. Тому його корисно вживати тим людям, у яких порушений апетит, але тим, хто намагається скинути вагу, він теж допомагає. Адже незважаючи на те, що він викликає апетит, він ще і покращує метаболізм", – пояснила експерт.

Кому імбир протипоказаний

Не варто забувати, що незважаючи на велику користь для організму, імбир в будь-якому вигляді може становити загрозу, тому деяким людям він протипоказаний.

"Протипоказаний імбир людям, які мають алергію. Тим, хто страждає на бронхіальну астму, тобто високим алергікам, а також людям, які недавно перенесли інфаркт або інсульт", – зазначила лікар.

Надмірне споживання цього продукту призводить до порушення роботи травної системи, печії і навіть виразки. Рекомендована добова норма імбиру – не більше 160 грамів.

Користь імбиру для організму – дивіться відео:

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