Бажання солодкого: чому виникає ця залежність і чим його замінити

Усе просто – треба замінювати солодке іншими корисними продуктами

Кажуть, цукор і здоров'я – речі несумісні. Але чи так це? Адже існує безліч перевірених способів, які саме солодощі можна їсти без шкоди для організму і фігури. Ведучі "Ранку з Україною" Марія Мельник і Григорій Герман дізналися, чому людям так подобається їсти солодке, які наслідки солодкого обману можуть бути і що треба включити в раціон, щоб частіше усміхатися.

Як пояснити бажання їсти солодке?

Зазвичай саме солодощами або продуктами, де є цукор, люди звикли поліпшувати собі настрій. І як стверджують експерти, причини цього родом з дитинства. Психолог Оксана Сашенко пояснює потяг до солодкого тим, що наш перший контакт був саме із солодкою їжею, бо материнське молоко – солодке. Коли ми з'їдаємо цукерку або кекс – з'являється відчуття, що нас долюбили, допестили, хоча насправді, ефект досить недовгий.

Але крім психологічної залежності від солодкого, є ще й медичне пояснення, пов'язане з гормоном радості, що виділяється при споживанні продуктів з вмістом цукру.

Дієтолог Людмила Гончарова стверджує, коли ми з'їдаємо щось солодке, наш мозок реагує – і 5% гормону радості одразу сигналізують про це, але це щастя дуже швидко минає. Лише 20 хвилин – і настрій знову поганий. Тому ми знову хочемо такого ж рівня ендорфінів, такого ж рівня щастя і радості.

Яка ціна потягу до солодкого?

Цукор – це справжній наркотик: щом більше його їси, то більше хочеться і важче відмовитися. А надлишок його в організмі призводить не тільки до ожиріння, а й до діабету, пухлин і розсіяного склерозу.

Але вихід є. Для того, щоби поліпшити собі настрій на тривалий період, треба їсти продукти, які своєю назвою та видом не асоціюються з настроєм, проте експерти стверджують – ефект від них набагато корисніше.

Чим потрібно замінювати солодке?

100 г на день бобовими (у вигляді гарніру)

40 г на день горіхами

Рибою. Можна їсти не щодня, запікаючи або малосольну різати по шматочку на бутерброди

Кашами і фруктами – їсти у вигляді ситного та смачного сніданку.

Якщо у вашому раціоні присутні такі продукти як бобові, каші, фрукти, риба, горіхи, то маємо пролонгований ефект. Адже працює не тільки мозок, а й кишечник, який виділяє 95% гормону радості, і ефект триває цілих 4 години.

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