Босоніж або без одягу: як люди не мерзнуть взимку і що про це думають лікарі

Ходити по снігу босоніж можна не більше 10-15 хвилин

По снігу в мороз без взуття або без одягу. Люди, які роками практикують такий спосіб життя, кажуть, що ніколи не хворіють. Натомість лікарі до такого ставляться з осторогою. Чи можна ходити босоніж по снігу і які є застереження, розповів "Сьогодні" сімейний лікар Владислав Ващенко.

Сюжет Тетяни Лазарчук, Олександра Петровського і Олексія Кермана Відео: Сьогодні

Ходити по снігу босоніж можна, але не більше 10-15 хвилин, каже сімейний лікар Владислав Ващенко. Він пояснює, що в мороз відбувається спазм судин і це може призвести до обмороження.

Але любитель ходити по снігу Андрій Новосьолов каже, що вже 15 років ходить всю зиму в теплій зимовій куртці, капюшоні і босоніж. Чоловік стверджує, що вже й не пам'ятає, про хвороби. Правда, є одне правило: без взуття взимку ходить тільки до мінус 7 градусів, тому що далі вже є небезпека обмороження.

Як люди не мерзнуть взимку без одягу і взуття і що про це думають лікарі Фото: скриншот

А ось Олена Беспаленко в цю зиму вперше намагається ступати по снігу голими ногами. Каже, що першу хвилину прохолодно, а потім приємно, сніг навіть здається теплішим ніж повітря. За словами дівчини, ходити босоніж їй подобається, тому що вона відчуває, що постава відразу стає кращою, спина випрямляється.

У той же час житель Вінниці Андрій Козак називає себе крижаною людиною. Тож не дивно, адже він може пробігати в одних тільки шортах і кросівках на вулиці цілу годину при температурі мінус 10. Каже, що на роботу ходить тільки в футболках чи сорочках.

Лікарі все ж застерігають, навіть якщо такий спосіб життя ви практикуєте вже багато років, для організму це все одно стрес. Тому не радять так ходити весь день.

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