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Босоніж або без одягу: як люди не мерзнуть взимку і що про це думають лікарі

Сьогодні, 13:58

Ходити по снігу босоніж можна не більше 10-15 хвилин

По снігу в мороз без взуття або без одягу. Люди, які роками практикують такий спосіб життя, кажуть, що ніколи не хворіють. Натомість лікарі до такого ставляться з осторогою. Чи можна ходити босоніж по снігу і які є застереження, розповів "Сьогодні" сімейний лікар Владислав Ващенко.

Сюжет Тетяни Лазарчук, Олександра Петровського і Олексія Кермана
Відео: Сьогодні

Ходити по снігу босоніж можна, але не більше 10-15 хвилин, каже сімейний лікар Владислав Ващенко. Він пояснює, що в мороз відбувається спазм судин і це може призвести до обмороження.

Але любитель ходити по снігу Андрій Новосьолов каже, що вже 15 років ходить всю зиму в теплій зимовій куртці, капюшоні і босоніж. Чоловік стверджує, що вже й не пам'ятає, про хвороби. Правда, є одне правило: без взуття взимку ходить тільки до мінус 7 градусів, тому що далі вже є небезпека обмороження.

Як люди не мерзнуть взимку без одягу і взуття і що про це думають лікарі
Як люди не мерзнуть взимку без одягу і взуття і що про це думають лікарі
Фото: скриншот

А ось Олена Беспаленко в цю зиму вперше намагається ступати по снігу голими ногами. Каже, що першу хвилину прохолодно, а потім приємно, сніг навіть здається теплішим ніж повітря. За словами дівчини, ходити босоніж їй подобається, тому що вона відчуває, що постава відразу стає кращою, спина випрямляється.

У той же час житель Вінниці Андрій Козак називає себе крижаною людиною. Тож не дивно, адже він може пробігати в одних тільки шортах і кросівках на вулиці цілу годину при температурі мінус 10. Каже, що на роботу ходить тільки в футболках чи сорочках.

Лікарі все ж застерігають, навіть якщо такий спосіб життя ви практикуєте вже багато років, для організму це все одно стрес. Тому не радять так ходити весь день.

Раніше ми з'ясовували, як практикують барефутінг круглий рік: лікар пояснила, чому корисно ходити босоніж.

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Джерело: Сьогодні
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