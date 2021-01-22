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Тільки не кокосова олія! Як правильно доглядати за волоссям взимку

Сьогодні, 16:02

Слід регулярно робити масаж голови та переглянути свій раціон

Зима – справжній стрес для волосся! Мороз, вітер і шапки перетворюють навіть здорові локони на солому, до того ж взимку волосся має дві головні проблеми – жирне коріння і сухі кінчики. Як цьому запобігти і вберегти свої пасма взимку, розповіла реабілітолог шкіри голови і волосся Юлія Богуш в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Що з'їсти, щоб волосся стало кращим?

Догляд за волоссям – це велика і кропітка робота. Для того, щоб якомога швидше відростити довгі локони, слід регулярно робити масаж голови, особливо такий масаж необхідний взимку, адже він покращує кровообіг.

Треба переглянути свій раціон і обов'язково включити в нього корисні жири, такі як горіхи і яйця. Використовувати правильні засоби, які підходять саме вам. Однак іноді й цього буває недостатньо.

Обов'язково включіть в раціон корисні жири
Обов'язково включіть в раціон корисні жири
Фото: Depositphotos

"Для того щоб заспокоїти шкіру голови, яка почала активніше виробляти сало, необхідно, по-перше – приймати контрастний душ, по-друге – пити 2 літри води на день. Збалансувати раціон – додати овочі, фрукти, зелень", – радить Юлія Богуш.

Які засоби з догляду за волоссям потрібно використовувати взимку

Можна придбати шампунь для жирної шкіри. Але не варто використовувати його під час кожного миття, якщо в інші пори року шкіра нежирна.

Друга проблема волосся взимку – це сухість довжини. І перше, що допоможе їх захистити – це ховати волосся під шапку або під верхній одяг, а в домашньому догляді додати зволоження.

"У догляді має бути зволожуючий шампунь, кондиціонер або маска", – коментує перукар-стиліст Катерина Григор'єва.

Як відростити довге і густе волосся
Як відростити довге і густе волосся
Фото: stocksnap.io

А також додати зволожуючу олію. Однак перукарі запевняють – у жодному разі не кокосову. Адже зараз вона дуже популярна серед б'юті-блогерів, проте жодної користі для волосся не несе.

"Кокосову олію в чистому вигляді використовувати для волосся категорично не можна. Тому що в ній містяться великі молекули, за рахунок яких кокосова олія виштовхує вологу нашого волосся назовні. В результаті волосся перетворюються на солому", – поділилася експерт.

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Кардинально міняти імідж перукарі теж не радять, адже волосся отримає величезний стрес. Краще почекати до теплого часу, а волосся ховати від зайвих морозів.

Як правильно і не складно доглядати за волоссям взимку – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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