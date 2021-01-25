Рятувальна трансплантація. Які операції роблять українські лікарі

Головні проблеми тих, кому потрібна пересадка життєво важливих органів

Українці роками чекають трансплантації. Ситуація у нас лише минулого року трохи змінилася, коли дозволили трупні пересадки. Для медиків це був прорив – за рік 10 трансплантацій серця, 20 печінки і 94 операції з пересадки нирок. на трансплантацію українцям органів за кордоном у 2020 році держава витратила понад мільярд гривень! А у нас ті ж 411 операцій коштували б 400 мільйонів, а отже врятувати можна було б в 2 з половиною рази більше життів! Чому так відбувається і чого чекати тим, кому потрібна трансплантація, "Сьогодні" розповів керівник відділу трансплантації та хірургії печінки НІХТ ім. А. Шалімова Олександр Гриненко.

Сюжет Євгенія Коваленко, Вадима Свиридонова та Володимира Миколайчука Відео: Сьогодні

Як відбуваються операції з пересадки печінки в Україні

Пацієнтка з донорською печінкою, Олена Штрой, називає шанс на нове життя дивом. Воно почалося після трансплантації. Олена захворіла на аутоімунний гепатит, внаслідок якого розвинувся цироз печінки. Пересадка органу була єдиним виходом. Оскільки родичів, яких можна було б взяти донором, у неї немає, їй сказали, що потрібна трупна пересадка.

Донором для Олени стала жінка зі Львова, яка померла від крововиливу в мозок. Її родичі дали згоду на вилучення органів – серця, нирок і печінки, і врятували життя відразу чотирьом пацієнтам.

Олена дуже вдячна тій родині, яка врятувала її життя. А ще, вона дуже рада, що чекати довелося недовго, тому, що всі говорять, що загалом, пацієнти не можуть дочекатися.

Олені Штрой зробили в Україні пересадку печінки Фото: скриншот

Операція тривала 11 годин у клінічній лікарні "швидкої допомоги" Львова. Пересадка печінки тут відбулася вперше. Для цього з Києва приїхала команда фахівців Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова.

"Якщо ми говоримо про трансплантацію печінки – це одна з пікових операцій за складністю. Звичайно не кожен хірург зможе її виконувати через брак досвіду. Загалом 20 трансплантацій на рік Україна зробила. Зазвичай ця цифра дуже маленька ", – розповів керівник відділу трансплантації та хірургії печінки НІХТ ім. А. Шалімова Олександр Гриненко.

Що взагалі відбувається з трансплантацією в Україні?

В Україні дозволена трансплантація з 1999 року, проте була фактична заборона на трупні пересадки. Майже за 20 років змінили законодавство і запустили трансплантацію від нерідного донора. Але презумпцію незгоди залишили. Тобто після смерті людини забирати її органи для пересадки можна. Дозвіл на це дають тільки родичі.

В кінці 2019 року Міністерство охорони здоров'я запустило пілотний проєкт і 12 медустанов в різних містах України отримали ліцензію, фінансування і стали Центрами трансплантації.

Щорічно близько 5 тисяч українців потребують трансплантації органів. І кожен дев'ятий пацієнт просто вмирає, так і не дочекавшись операції. Понад мільярд гривень на лікування таких хворих за кордоном не покривають і 5 відсотків необхідних трансплантацій.

Трансплантація за кордоном: чи можуть дозволити її собі українці?

Олені Штро, звичайно, дуже пощастило зробити трансплантацію печінки в Україні безкоштовно. Але також жінка на всякий випадок цікавилася, запасними варіантами. Дізнавшись ціни на трансплантацію за кордоном, вона зрозуміла, що для неї це непідйомна сума.

Наприклад, в Білорусі така ж операція з пересадки печінки, як у Олени, коштує 110 тисяч доларів.

"Наприклад, та ж Білорусь для наших громадян за програмою лікування за кордоном зробила 27 загалом трансплантацій. Ми зробили майже таку ж кількість. Саме за результатами посмертного донорства. Щоб ми взагалі припинили відправляти наших громадян за кордон – це абсолютно досяжна мета", – коментує заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

За його словами, до трансплантаційної незалежності України ще далеко, але перші кроки вже зроблені! На початку лютого повинна запрацювати єдина державна інформаційна система трансплантації. У ній всі дані про донорів та пацієнтів. Кожен українець зможе офіційно заявити про свою згоду стати донором органів після смерті.

Що важливо знати про донорство в Україні?

Директор Українського центру транспланто-координації Дмитро Коваль, каже, що людина вже може залишити заяву не тільки про згоду, але і незгоду бути донором. Такі люди теж є і таке право дається. Людина може протягом часу поміняти свою думку. Там же людина зможе і призначити свого представника, який прийме рішення в разі якогось нещасного випадку з цією людиною. І це не обов'язково повинен бути родич.

Вся інформація в системі захищена. До неї немає доступу ні у лікарі, ні у пацієнтів, вона автоматично формує пари "донор-реципієнт".

Як в Україні відбувається трансплантація Фото: Pixabay

Ігор Іващенко каже, що минулого року внесли зміни і ввели таку посаду – транспланто-координатор. Тепер заклади охорони здоров'я мають можливість офіційно оформляти таких людей на роботу і платити їм зарплату. Саме він і займається організацією операцій.

Дмитро Коваль каже, що у нас вже зареєстровано більше сотні транспланто-координаторів. І частина з них вже приступила до виконання своїх функцій. Зараз формується список очікування в масштабах країни.

За його словами, насправді досить близько 500 транспланто-координаторів на країну. Однак, є проблеми з логістикою.

Як в Україні доставляють потрібний орган?

"Забори трупні, які виконувалися за межами Києва – це люди їздили своїм транспортом. Водії – це, власне, наші хірурги. Так, в принципі, не повинно бути. Хірург повинен працювати, а не бути шофером", – коментує ситуацію керівник відділу трансплантації та хірургії печінки НІХТ ім. А. Шалімова Олександр Гриненко.

Про те, що необхідно налагодити логістику, говорить і директор Національного Інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова Олександр Устенко.

"Якщо наприклад, донор буде в Ужгороді, а реципієнт в Запоріжжі. Як доставити ці органи? Печінка живе 3 години, нирка – 4 ", – коментує Устенко і каже, що раніше для цього використовували транспорт Міністерства внутрішніх справ і Служби надзвичайних ситуацій.

Хоча, така система повинна бути налагоджена на рівні держави.

Заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції говорить, що зараз на узгодженні знаходиться постанова Кабміну щодо впровадження єдиного аеромедичної простору. Це буде пілотний проєкт, який буде забезпечувати транспортування донорських органів

Чи вистачає лікарів-трансплантологів в Україні?

Лікарів-трансплантологів в Україні вистачає. Вони обмінюються досвідом і намагаються справлятися своїми силами. До їх навчання держава планує залучати і іноземних фахівців. Операцію в Рівненській лікарні провели фахівці інституту ім. Шалімова.

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Анестезіолог обласного нейрохірургічного відділення Центральної міської лікарні Рівного Андрій Гірак каже, що серце поза організмом живе тільки 4 години. І фізично його транспортувати в інший заклад неможливо. Тому пересадку серця вони проводили в Рівному, створивши для цього всі умови.

Як отримати дозвіл на пересадку органів?

Найважче – спілкуватися з сім'ями загиблих, щоб отримати їх дозвіл на забір органів. Це робота транспланто-координаторів. Медики кажуть, наше суспільство до цього ще морально не готова.

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи центральної міської лікарні Рівного Ігор Дундюк каже, що в 2020 році у них було 4 пацієнтів, у яких діагностували смерть мозку. Родичі трьох з них категорично відмовилися віддати органи своїх рідних.

Один загиблий може врятувати до 6 хворих після трансплантації, які можуть жити повноцінно.

Тим часом в Україні вперше провели операцію за допомогою роботохірургії .

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