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Шаурма, смажені пиріжки і сосиска в тісті: чим небезпечний вуличний фастфуд влітку

Сьогодні, 11:55

Експерти купили смажений пиріжок з картоплею, шаурму, сосиску в тісті і біляш з куркою в різних вуличних кіосках і перевірили їх якість. Що з цього їсти безпечно?

Чим небезпечний фастфуд влітку
Чим небезпечний фастфуд влітку
Фото: Pexels

"Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" вирішив перевірити вуличну їжу на якість. Ведучі ранкового шоу Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч розповіли, в чому небезпека улюбленого фастфуду українців – шаурми, смажених пиріжків і сосисок в тісті, і що, крім м'яса, можна знайти в таких смаколиках.

Швидко, ситно, недорого, але чи безпечно? І чому перекус на ходу може закінчитися візитом до інфекційного відділення – розібралися журналісти "Ранку з Україною". Разом з експертами вони придбали смажений пиріжок з картоплею, шаурму, сосиску в тісті і біляш з куркою в різних вуличних кіосках і перевірили їх якість. Виявляється, найнебезпечніші саме смажені вироби.

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"Перш за все варто відзначити, що з усього фастфуду на останньому місці будуть смажені вироби. Адже з цим продуктом ви споживаєте неймовірну кількість жиру, на якому вже смажився не однин виріб", – зазначила професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Олена Сидоренко.

Несмачна картопля і найдешевша сосиска: чому важливо звертати увагу на начинку

Начинка смажених виробів теж не пройшла перевірку на якість.

"Начинка біляша на курятину не схожа, до того ж тут дуже багато цибулі, є хрящі і м'ясо має досить дивний колір – не характерний курці. Можливо, це м'ясо так званої механічної обвалки, – коментує експерт. – Що стосується начинки пиріжка – теж є питання. Картопля абсолютно не має смаку".

Біляші з фаршем
Біляші з фаршем
Фото: Depositphotos

Перевірка не пройдена. На черзі сосиска в тісті.

"Основою такого виробу є сосиска, і проблема в тому, що її не завжди видно. У нашому випадку сосиска – далеко не кращий варіант, вона червона, тобто, ми маємо найдешевший сорт сосиски", – розповіла Олена Сидоренко.

Переконатися в якості сосиски вам допоможе звичайний йод – потрібно капнути і почекати кілька хвилин. Якщо сосиски почорніли – вони другого сорту і м'яса в них мало, більше борошна, крохмалю. Такий перекус може спровокувати загострення хвороб шлунково-кишкового тракту і навіть спровокувати інфекційне отруєння.

Чим небезпечне їсти шаурму в спеку
Чим небезпечне їсти шаурму в спеку
Фото: Pixabay

На черзі перевірка мало не найпопулярнішого фастфуду – шаурми. Східна м'ясна страва, загорнута в лаваш в поєднанні з овочами, спеціями і соусами – звучить апетитно. Але поєднання м'яса і овочів з майонезами, соусами активно сприяє розмноженню різних бактерій. Особливо влітку!

"Якщо продукти харчування зберігаються тривалий час незрозуміло в яких ємностях, без холодильника, особливо в спекотну пору, є великий ризик того, що там буде чимала кількість бактерій або навіть паразитів", – коментує дієтолог Галина Незговорова.

Які перекуси вибирати влітку

Лікарі радять вибирати корисні перекуси – овочі або фрукти, але, якщо все одно дуже хочеться перекусити вуличним фастфудом, не соромтеся запитати, звідки продукти, а краще ретельно вибирайте місце і продавця. І не соромтеся поцікавитися наявністю всіх документів і дозволів. Адже здоров'я важливіше за будь-яку смакоту!

Раніше ми з'ясували, чим небезпечна кава з вуличних кіосків влітку.

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фастфуд шаурма
Джерело: Сьогодні
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