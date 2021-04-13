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Американське видання Insider назвало найкрасивіший McDonald's. Він вважається пам'яткою XIX сторіччя

Сьогодні, 20:10

Заклад знаходиться в Нью-Гайд-Парку (США, штат Нью-Йорк) і через статус пам'ятки в ньому заборонено робити типовий дизайн бренду

У Нью-Гайд-Парку журналістка Insider знайшла закладах McDonald's з оригінальним дизайном, який є історичною пам'яткою. Вона провела ревізію і назвала його найкрасивішим в Америці. Про це повідомляють на офіційному сайті видання.

Будівля закладу McDonald's є історичною пам'яткою в грузинському стилі XIX століття. Збудована вона у 1795 році, мешканцями якої була сім'я Джозефа Дентона – нащадка одного із засновників міста Хемпстед. Сім'я жила в ньому поколіннями до Другої світової війни, потім його викуповували під різні заклади харчування. Останнім місцем громадського харчування локації став McDonald's, який придбав особняк у 1986 році за 1 мільйон доларів.

Фото: Insider

Спочатку бренд планував дім апгрейдити під дизайн франшизи, але це було неможливим! Бо в 1988 році особняк отримав статус історичної пам'ятки, яку заборонено зносити та вносити суттєві зміни. І McDonald's відреставрував дім з дотриманням дизайнерських особливостей XIX століття і зараз приймає гостей. Називають локацію не просто закладом швидкого харчування, а історичною пам'яткою, де можна перекусити бургерами.

Фото: Insider

Локація має естетичний вигляд ззовні за аналогією, як у 1991 році при відкритті. Дизайн у спокійних тонах, який нагадує фермерський будинок є нетиповим для франшизи, але саме він зробив місце родзинкою в Америці.

Фото: Insider

Зовнішній вигляд фасаду відновили з огляду на фотографію будинку в 1920 році. Це фото можна знайти в ресторані, бо висить воно біля каси.

Всередині дотримано аналогічну палітру, як і зовні: чорні та білі відтінки переважають – вони нагадують ресторан, де немає "кричущих" кольорів, які відволікають.

Фото: Insider

Фото: Insider

Фото: Insider

В закладі відчувається спокій за рахунок дизайну. Тут складно уявити велику чергу в час пік, коли люди очікують свої замовлення та поспіхом обідають. А це і не дивно! Коли його відкрили, то власник франшизи зауважив The New York Times, щоб планують місце зробити "висококласним". Єдине, що нагадує тут про типовий McDonald's – кухня та зона каси.

Фото: Insider

Зараз місце є популярним локальним закладом з нетиповим дизайном франшизи, яке користується попитом від 90-х років!

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