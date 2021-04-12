Дієтолог назвала безпечний фастфуд, який не зашкодить здоров'ю. Ви будете здивовані!

Однієї тільки картоплі фрі українці з'їдають 17 тисяч кілограмів в день

Про вплив фастфуду на організм людини ми чули чимало інформації і навіть порад, як перестати їсти жирну і шкідливу їжу, але вся ця смачна, практична і легкодоступна їжа шкідлива? "Ранок з Україною" протестував популярну серед українців вуличну їжу. Дієтолог Наталія Суслова розповіла, який фастфуд небезпечний більше всіх, а який – можна спокійно вживати.

Чим небезпечний фастфуд?

Фастфуд – невід'ємна частина життя українців. Скажений темп і мало часу змушують нас змінювати раціон. Однієї тільки картоплі фрі українці з'їдають 17 тис. кілограмів в день! А ще – десятки тисяч кілограмів бургерів та ролів.

За словами експертів, найважливіше у фастфуді – інгредієнти, які ховаються в лаваші або булці.

Бургер – це найпростіший фастфуд Фото: freepik.com

"Для приготування вуличної їжі часто використовують не зовсім якісні інгредієнти з різними соусами, – розповідає дієтолог Наталія Суслова. – Якщо туди входять пережарене м'ясо або риба у фритюрі, особливо із засмаженою скоринкою, яка теж може спровокувати порушення в шлунково-кишковому тракті".

А ще – гастрит, виразку і жовчнокам'яну хворобу. Звичайно ж – не відразу. Дієтологи застерігають – спочатку з'являється тяжкість, а вже потім імунодефіцит, спровокований неякісним збіднілим харчуванням.

Який фастфуд найнебезпечніший?

Харчовий технолог Олена Сидоренко в програмі "Ранок з Україною" з'ясувала, який найнебезпечніший фастфуд: шаурма, рибний рол або бургер?

1. Шаурма, за словами експерта, повинна складатися із звичайних інгредієнтів – без барвників і підсилювачів смаку, а також мати відповідний аромат. А ось різкий запах приховує справжній стан інгредієнтів. М'ясо повинно бути рівномірно обсмажене і приправлене мінімальною кількістю спецій. З соусами теж не повинно бути перебору. В цілому, шаурма не є шкідливим продуктом, проте слід звертати увагу на її вартість і зовнішній вигляд продавців. А ще краще вибирати перевірені часом і людьми кіоски.

2. Ролл зі смаженою рибою. У розгорнутому вигляді повинно бути чітко видно всі складові продукту. А про свіжість овочів і риби нічого говорити. Однак є в цьому виді вуличної їжі один величезний недолік – смажена риба.

3. Бургер – це найпростіший фастфуд. Булочка, котлета, шматок цибулі і маринованого огірка. Однак спочатку слід звернути увагу на котлету, вона повинна бути готова і не засмажена. Овочі – свіжі та хрусткі і в міру додані соуси. Експерти відзначають – така їжа є прийнятною для вживання.

Які фастфуди можна їсти і не боятися за своє здоров'я?

Дієтологи запевняють – є набагато безпечніші і навіть здорові види фастфуду. Той же бургер може повністю відповідати вимогам здорового харчування. Однак все ж він повинен бути домашнього приготування.

"Якщо ви використовуєте цільнозернову булочку і свіжоприготовлене м'ясо, при цьому віддавши перевагу запіканню або грилю, – радить діетологиня Наталія Суслова. – Так само і з ролом з рибою – можна замінити смажену рибу на запечену, приготовлену на пару або навіть слабосоленую".

Але якщо вирішили придбати фастфуд, фахівці рекомендують звертати увагу на запах – якщо спецій занадто багато, краще не ризикувати. А ще на вигляд продавців – без спеціального одягу, рукавичок – є ризик отруїтися.

Наскільки небезпечний фастфуд для здоров'я – дивіться відео:

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