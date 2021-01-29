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Історія світової імперії фастфуду вартістю у 300 доларів

Як простий кулінарний рецепт перетворити на культовий світовий бренд

У 1916 році кожен житель Нью-Йорку в середньому платив двадцять центів за дюжину яєць, сім за квиток в кіно, чотири центи за буханку хліба і десять за хот-дог. Так було до появи на вулицях Брукліна Нейтана Хандверкера – амбітного мігранта з Польщі, спраглого домогтися успіху. Всього через чотири роки після прибуття у Нью-Йорк, Нейтан влаштував мало не першу в історії цінову війну. Бізнес-план підприємця був простий: продавати хот-доги всього за п'ять центів.

Через століття можемо констатувати, що підприємницьке чуття його не підвело. Сьогодні компанія Nathan's Famous, названа на честь свого засновника, перетворилася на культовий світовий бренд і стала класичною історією реалізації американської мрії. Хот-доги Nathan's Famous, як і десятиліття тому, виділяються хрусткою булочкою, соковитою сосискою і смаком секретних спецій оригінального рецепта. За її довгу історію цією стравою годували президентів, королів і кінозірок. З моменту заснування компанія продала понад 500 мільйонів хот-догів у більш ніж 53 000 торгових точок у всіх 50 штатах і 12 країнах, список яких, до речі, скоро поповнить і Україна.

Для нашої країни важливим є ще один момент. Нейтан Хандверкер народився на території колишньої Галичини. Тобто, по суті, історія його світового успіху – це історія успіху бізнесмена з української землі. Чим не привід для гордості!

До 1916 року Нейтан Хандверкер працював у Feltman's German Gardens, надзвичайно популярному ресторані на Коні-Айленді. Якщо вірити міській легенді, він спав на підлозі в ресторані з метою заощадити 11 доларів на тиждень і пізніше відкрити власний бізнес. А корпоративна історія свідчить, що, коли невеликий кіоск для продажу хот-догів із двофутовим грилем на розі Серф-авеню і Стіллвелл-авеню в Коні-Айленді почав працювати, соуси для хот-догів готували, використовуючи старовинний рецепт дружини Натана – Іди, який їй нібито дістався від бабусі. Цей рецепт став секретним інгредієнтом, який помітно поліпшив смак продукту.

Але не тільки привабливою ціною та унікальним рецептом дружини Nathan's Famous завоювали серця нью-йоркців. Нейтан знав, що така їжа, як хот-дог, може викликати підозру у багатьох людей, особливо в ті дні, коли ще не було інспекторів з контролю за продуктами харчування. М'ясний фарш в оболонці, такій як сосиски, викликав у багатьох питання з приводу їх змісту. Тому Нейтан і колеги розробили хитру стратегію подолання цієї проблеми.

По-перше, Нейтан перевдягнув співробітників у білі медичні халати, щоб на підсвідомому рівні асоціювати свій заклад із чистотою. Потім він розіслав до місцевих лікарень листівки, в яких говорилося, що всі співробітники зможуть отримати безкоштовний обід, якщо відвідають Nathan's Famous у своїй лікарняній білій формі. Незабаром до закладів вишикувалися довгі черги лікарів, медсестер і санітарів у білому. "Якщо медичні працівники їдять тут, це повинна бути здорова, гарна їжа, вірно?" – говорили нью-йоркці того часу по дорозі до Nathan's Famous.

Хандверкери також найняли журналістів, які зробили Nathan's Famous обов'язковим пунктом мало не у кожної передвиборчій кампанії політиків. Постійні публікації у ЗМІ зуміли назавжди додати згадку про хот-доги Нейтана у кінець відомої цитати губернатора Нельсона А. Рокфеллера: "Ніхто не може бути обраним у цьому штаті, не сфотографувавшись поїдаючи хот-дог у Nathan's Famous".

Більш того, із 1972 року Nathan's Famous проводять щорічний конкурс із поїдання хот-догів, присвячений Дню Незалежності США, а у 2004-му змагання вперше транслювалося по всій країні. Самі представники Nathan's Famous стверджують, що перший конкурс був проведений у рік заснування компанії, у 1916-му. Правила і тимчасові рамки у 12 хвилин встановив сам Нейтан Хандверкер, тому що вважав, що без них дуже багато хот-догів вживаються безкоштовно. У сучасних правилах учасникам дається лише 10 хвилин.

Без хот-догів не проходить жоден бейсбольний матч в Америці, а команди New York Mets, New York Yankees, Miami Marlins і St. Louis Cardinals є офіційними представниками бренду Nathan's Famous.

У 50-х і 60-х роках були відкриті філії в Оушенсайді та Йонкерсі, а у 1987-му компанія перейшла на франчайзинг-модель розвитку, що дозволило продукції компанії покинути межі Штатів.

Всього три сотні доларів і творчий, інноваційний підхід до PR-просування зробили Nathan's Famous прикладом втілення американської мрії. Сьогодні це компанія із більш ніж сторічною історією, що поклала початок втіленню американської класики фаст-фуду, відомої далеко за межами США.

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