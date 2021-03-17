Щоб їсти менше фастфуду, вчіться позбавлятися стресу — дослідження

Почати харчуватися правильно допоможе порівняння шкідливої та корисної їжі і самосхвалення

Фахівці з університету кафедри медсестер штату Огайо довели, що бажання їсти жирну і калорійну їжу безпосередньо пов'язано зі стресовим способом життя. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nutrients. Вчені наочно навчили учасників експерименту, як подолати свої шкідливі звички, почати вести більш здоровий та менш стресовий спосіб життя. А не просто давали поради, що потрібно змінити.

У дослідженні брали участь жінки, в основному мами малюків, які страждають надмірною вагою і постійно перебувають у стресі. Програма експерименту тривала 16 тижнів: жінки вчилися управляти своїм часом, розставляти пріоритети, отримувати задоволення від фізичної активності. Учасниць експерименту знімали на відео і потім демонстрували результати їхнього успіху.

Якщо навчитися знижувати рівень стресу, то бажання їсти фастфуд зменьшується Фото: freepik.com

Автор дослідження, доцентка Мей-Вей Чанг зазначила, що більшість учасниць відзначали у себе біль в шиї, попереку, мігрені, але не розуміли, що це симптоми стресу. Як тільки жінки навчилися знижувати рівень сприйманого стресу, бажання їсти саме жирну їжу та фастфуд ставало дедалі меншим. Відповідно, вони стали худнути і відчувати себе більш емоційно стабільними. Вчені виявили, що зменшення вимірювання рівня стресу на 1 бал було пов'язано зі зниженням вживання жирної їжі на 7%.

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Отже, як можна використовувати досвід учасниць експерименту? Один із прикладів – порівняти пакетик чіпсів з кілограмом яблук. Яблука корисніше, ці фрукти можна використовувати, як інгредієнти до багатьох сімейних страв. Вивільнити час для себе можна за рахунок розподілу обов'язків: скласти таблицю, призначити завдання дітям. А за успішне їх виконання винагороджувати малюків похвалою, обіймами. Щоб успішно справлятися з відчуттям пригніченості, жінок вчили глибоко дихати, не звинувачувати себе, якщо щось не виходить, кооперуватися з друзями і підтримувати друг одного.

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