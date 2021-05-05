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Материнство і COVID-19: чи варто планувати вагітність і як захиститися майбутнім мамам

Сьогодні, 17:45

Коронавірус лякає майбутніх мам, але ризики, пов'язані з ковідом – мінімальні. Захистити себе і дитину можна, якщо слідувати порадам: яким саме – в матеріалі

Нові реалії життя в період пандемії коронавируса змусили деякі пари відмовитися від думки стати батьками. А майбутні мами, вагітність яких співпала з карантинними заходами , переживають за здоров'я своїх малюків. Сьогодні, 5 травня, у Всесвітній день акушерок та інформуванні жінок про те, як підготуватися до пологів і допомогти малюкові в перші хвилини його життя, поговоримо про те, наскільки ковід небезпечний для майбутніх мам і їхніх малюків. А розібратися в цьому нам допомогла наш постійний експерт, терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк .

Анна Красюк
Анна Красюк
Фото: пресслужба


Наскільки ковід дійсно небезпечний для вагітної?

COVID-19 безумовно негативно впливає на організм, і сказати, що ця інфекція повністю безпечна було б невірно. Але зміни в навколишньому середовищі, як і нові захворювання, супроводжують людство постійно, проте, життя триває. Якщо ви довго планували вагітність і дуже хочете малюка, то важливо усвідомлено підійти до реалізації цієї мети в нинішніх реаліях, заручитися увагою і підтримкою близьких. А тим жінкам, які зараз чекають дитину і переживають через ковіда – насамперед важливо не панікувати.

Статистика показала, що серед менш як двох третин майбутніх мам, які перехворіли Ковідом з вираженими симптомами, тільки у 17% з них протягом вагітності виникли ускладнення. Фактично це дуже маленький відсоток, але ризик передчасних пологів саме в таких випадках (хоча їх і мало), підвищується в третьому триместрі.

Але у вагітних, які перенесли ковід легко або без симптомів, ризику передчасних пологів немає!

Також малюк в третьому триместрі вже життєздатний, і з кожним наступним тижнем до пологів все більш готовий до появи на світ, тому не варто майбутній мамі мучити себе зайвими хвилюваннями.

Хто ж все-таки ризикує важче перенести ковід при вагітності?

Ті жінки, які і поза пандемії коронавируса схильні до великих ризиків більш тяжкого перебігу вагітності:

  • у віці 35 років і старше,
  • жінки азіатських, африканських і монголоїдні рас,
  • при супутніх патологіях – ожирінні, гіпертонії, цукровому діабеті,
  • при житлових умовах або роботі, які збільшують ризик майбутній мамі заразитися – зайнятість у сфері обслуговування, медицині, проживання в гуртожитку і т.п.

Але знову ж таки, спостереження за більш ніж ста тисячами породіль, які хворіли коронваріусом період вагітності в Європі показали, що аномалій розвитку у малюків або інших вад вище, ніж це було до пандемії, не виявлено.

А чи може ковід передатися маляті і як захистити новонародженого?

Ковід від мами до дитини передається вкрай рідко, тому робити кесарів розтин, якщо на те немає підстав або перерізати заздалегідь пульсуючу ще пуповину не потрібно! Не бійтеся контактувати з новонародженим, тільки ретельно дотримуйтесь гігієни – це потрібно було ще ДО пандемії ковіда.

Годуйте грудьми – при грудному вигодовуванні SARS-CoV-2 не передається
Годуйте грудьми – при грудному вигодовуванні SARS-CoV-2 не передається
Фото: unsplash.com

Мийте руки з милом, не забувайте про гігієну органів дихання малюка і власну чистоту. Годуйте грудьми – при грудному вигодовуванні SARS-CoV-2 не передається!

Але у жодному разі не надягайте на малюка маску – це підвищує ризик раптової смерті у новонародженого

А як зрозуміти, що у мами саме коронавірус?

Підтвердити на 100% захворюваність може тільки лабораторна діагностика. За симптомами, якщо вони є, можна запідозрити ковід через кашлюк, лихоманку, задишку, міалгію (болі в м'язах), болі в горлі, втрату смаку а діарею.

А як захистити майбутню маму?

Вагітним не протипоказане щеплення проти COVID-19, але вакцинація показана, якщо жінка в групі ризику по важкому перебігу ковіда. Можна сперечатися на рахунок вакцин як таких, але все показання опису препарату викладені в інструкції, тому вивчайте і не сумнівайтеся.

Якщо майбутня мама захворіла, то навіть при легкому перебігу варто зробити ЕКГ, УЗД нирок і нижніх кінцівок (доплерівське дослідження судин). Важливо стежити за загальними показниками крові, сечі, зробити повторно коагулограмму (аналіз на згортання крові), навіть якщо під час хвороби відхилення незначні.

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Через 14 днів після одужання пройдіть позачергове УЗД плоду (якщо була явна симптоматика захворювання і є занепокоєння з боку майбутньої мами, щоб "звірити годинники" чи все в порядку з малюком).

Важливо мати при собі пульсоксиметр, щоб вагітна могла виміряти сатурацию (насичення крові киснем). Якщо сатурація нижче 94%, з'явилася задишка, пульс у спокої вище 110 ударів в хвилину – викликайте швидку.

Пам'ятайте, що і здоровій майбутніої мамі важливо гуляти, перебувати в приміщенні, де провітрено, не жарко і не дуже волого (оптимальна для вагітної температура в приміщенні 18-21° С, вологість – 50-70%.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як спати вагітним, щоб виспатися і не нашкодити малюкові .

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