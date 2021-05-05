Материнство і COVID-19: чи варто планувати вагітність і як захиститися майбутнім мамам

Коронавірус лякає майбутніх мам, але ризики, пов'язані з ковідом – мінімальні. Захистити себе і дитину можна, якщо слідувати порадам: яким саме – в матеріалі

Нові реалії життя в період пандемії коронавируса змусили деякі пари відмовитися від думки стати батьками. А майбутні мами, вагітність яких співпала з карантинними заходами , переживають за здоров'я своїх малюків. Сьогодні, 5 травня, у Всесвітній день акушерок та інформуванні жінок про те, як підготуватися до пологів і допомогти малюкові в перші хвилини його життя, поговоримо про те, наскільки ковід небезпечний для майбутніх мам і їхніх малюків. А розібратися в цьому нам допомогла наш постійний експерт, терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк .

Анна Красюк Фото: пресслужба



Наскільки ковід дійсно небезпечний для вагітної?

COVID-19 безумовно негативно впливає на організм, і сказати, що ця інфекція повністю безпечна було б невірно. Але зміни в навколишньому середовищі, як і нові захворювання, супроводжують людство постійно, проте, життя триває. Якщо ви довго планували вагітність і дуже хочете малюка, то важливо усвідомлено підійти до реалізації цієї мети в нинішніх реаліях, заручитися увагою і підтримкою близьких. А тим жінкам, які зараз чекають дитину і переживають через ковіда – насамперед важливо не панікувати.

Статистика показала, що серед менш як двох третин майбутніх мам, які перехворіли Ковідом з вираженими симптомами, тільки у 17% з них протягом вагітності виникли ускладнення. Фактично це дуже маленький відсоток, але ризик передчасних пологів саме в таких випадках (хоча їх і мало), підвищується в третьому триместрі.

Але у вагітних, які перенесли ковід легко або без симптомів, ризику передчасних пологів немає!

Також малюк в третьому триместрі вже життєздатний, і з кожним наступним тижнем до пологів все більш готовий до появи на світ, тому не варто майбутній мамі мучити себе зайвими хвилюваннями.

Хто ж все-таки ризикує важче перенести ковід при вагітності?

Ті жінки, які і поза пандемії коронавируса схильні до великих ризиків більш тяжкого перебігу вагітності:

у віці 35 років і старше,

жінки азіатських, африканських і монголоїдні рас,

при супутніх патологіях – ожирінні, гіпертонії, цукровому діабеті,

при житлових умовах або роботі, які збільшують ризик майбутній мамі заразитися – зайнятість у сфері обслуговування, медицині, проживання в гуртожитку і т.п.

Але знову ж таки, спостереження за більш ніж ста тисячами породіль, які хворіли коронваріусом період вагітності в Європі показали, що аномалій розвитку у малюків або інших вад вище, ніж це було до пандемії, не виявлено.

А чи може ковід передатися маляті і як захистити новонародженого?

Ковід від мами до дитини передається вкрай рідко, тому робити кесарів розтин, якщо на те немає підстав або перерізати заздалегідь пульсуючу ще пуповину не потрібно! Не бійтеся контактувати з новонародженим, тільки ретельно дотримуйтесь гігієни – це потрібно було ще ДО пандемії ковіда.

Годуйте грудьми – при грудному вигодовуванні SARS-CoV-2 не передається Фото: unsplash.com

Мийте руки з милом, не забувайте про гігієну органів дихання малюка і власну чистоту. Годуйте грудьми – при грудному вигодовуванні SARS-CoV-2 не передається!

Але у жодному разі не надягайте на малюка маску – це підвищує ризик раптової смерті у новонародженого

А як зрозуміти, що у мами саме коронавірус?

Підтвердити на 100% захворюваність може тільки лабораторна діагностика. За симптомами, якщо вони є, можна запідозрити ковід через кашлюк, лихоманку, задишку, міалгію (болі в м'язах), болі в горлі, втрату смаку а діарею.

А як захистити майбутню маму?

Вагітним не протипоказане щеплення проти COVID-19, але вакцинація показана, якщо жінка в групі ризику по важкому перебігу ковіда. Можна сперечатися на рахунок вакцин як таких, але все показання опису препарату викладені в інструкції, тому вивчайте і не сумнівайтеся.

Якщо майбутня мама захворіла, то навіть при легкому перебігу варто зробити ЕКГ, УЗД нирок і нижніх кінцівок (доплерівське дослідження судин). Важливо стежити за загальними показниками крові, сечі, зробити повторно коагулограмму (аналіз на згортання крові), навіть якщо під час хвороби відхилення незначні.

Через 14 днів після одужання пройдіть позачергове УЗД плоду (якщо була явна симптоматика захворювання і є занепокоєння з боку майбутньої мами, щоб "звірити годинники" чи все в порядку з малюком).

Важливо мати при собі пульсоксиметр, щоб вагітна могла виміряти сатурацию (насичення крові киснем). Якщо сатурація нижче 94%, з'явилася задишка, пульс у спокої вище 110 ударів в хвилину – викликайте швидку.

Пам'ятайте, що і здоровій майбутніої мамі важливо гуляти, перебувати в приміщенні, де провітрено, не жарко і не дуже волого (оптимальна для вагітної температура в приміщенні 18-21° С, вологість – 50-70%.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як спати вагітним, щоб виспатися і не нашкодити малюкові .

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