Материнство и COVID-19: стоит ли планировать беременность и как защититься будущим мамам

Коронавирус пугает будущих мам, но риски, связанные с ковидом – минимальны. Защитить себя и кроху можно, если следовать советам: каким – в материале

Новые реалии жизни в период пандемии коронавируса заставили некоторые пары отказаться от мысли стать родителями. А будущие мамы, беременность которых совпала с карантинными мерами, переживают за здоровье своих малышей. Сегодня, 5 мая, во Всемирный день акушерок и информировании женщин о том, как подготовиться к родам и помочь малышу в первые минуты и дни его жизни, поговорим о том, насколько ковид опасен для будущих мам и их малышей. А разобраться в этом нам помогла наш постоянный эксперт, терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк Фото: пресс-служба



Насколько ковид действительно опасен для беременной?

COVID-19 безусловно оказывает негативное влияние на организм, и сказать, что эта инфекция полностью безопасна было бы неверно. Но изменения в окружающей среде, как и новые заболевания, сопровождают человечество постоянно, тем не менее, жизнь продолжается. Если вы долго планировали беременность и очень хотите малыша, то важно осознанно подойти к реализации этой цели в нынешних реалиях, заручиться вниманием и поддержкой близких. А тем женщинам, которые сейчас ждут ребенка и переживают из-за ковида – в первую очередь важно не паниковать.

Статистика показала, что среди менее двух третей будущих мам, которые переболели Ковидом с выраженными симпоамами, только у 17% из них течение беременности осложнилось. Фактически это очень маленький процент, но риск преждевременных родов именно в таких случаях (хотя их и мало), повышается в третьем триместре.

У беременных, которые перенесли ковид легко или без симптомов, риска преждевременных родов нет!

Также малыш в третьем триместре уже жизнеспособен, и с каждой следующей неделей до родов все более готов к появлению на свет, поэтому не стоит будущей маме мучать себя излишними волнениями.

Кто же все-таки рискует тяжелее перенести ковид при беременности?

Те женщины, которые и вне пандемии коронавируса подвержены большим рискам более тяжелого течения беременности:

в возрасте 35 лет и старше,

женщины азиатских, африканских и монголоидных рас,

при сопутствующих патологиях – ожирении, гипертонии, сахарном диабете,

при жилищных условиях или работе, которые увеличивают риск будущем маме заразиться – занятость в сфере обслуживания, медицине, проживание в общежитие и т.д.

Но опять же, наблюдения за более чем ста тысячами рожениц, которые болели коронвариусом период беременности в Европе показали, что аномалий развития у малышей или других пороков выше, чем это было до пандемии, не обнаружено.

А может ли ковид передаться малышу и как защитить новорожденного?

Ковид от мамы к ребенку передается крайне редко, поэтому делать кесарево, если на то нет оснований или перерезать заранее пульсирующую еще пуповину не нужно! Не бойтесь контактировать с новорожденным, только тщательно соблюдайте гигиену – это требуется и требовалось еще ДО пандемии ковида.

Кормите грудью – при грудном вскармливании SARS-CoV-2 не передается Фото: unsplash.com

Мойте руки с мылом, не забывайте о гигиене органов дыхания малыша и собственной чистоте. Кормите грудью – при грудном вскармливании SARS-CoV-2 не передается!

Но ни в коем случае не надевайте на малыша маску – это повышает риск внезапной смерти у новорожденного

А как понять, что у мамы именно коронавирус?

Подтвердить на 100% заболеваемость может только лабораторная диагностика. По симптомам, если они есть, можно заподозрить ковид из-за кашля, лихорадки, одышки, миалгии (боли в мышцах), боли в горле, потере вкуса и диарее.

А как защитить будущую маму?

Беременным не противопоказана прививка против COVID-19, вакцинация показана, если женщина в группе риска по тяжелому течению ковида. Можно спорить на счет вакцин как таковых, но все показания описания препарата изложены в инструкции, поэтому изучайте и не сомневайтесь.

Если будущая мама заболела, то даже при легком течении стоит сделать ЭКГ, УЗИ почек и нижних конечностей (допплеровское исследование сосудов). Важно следить за общими показателями крови, мочи, сделать повторно коагулограмму (анализ на свертываемость крови), даже если во время болезни отклонения незначительны.

Через 14 дней после выздоровления пройдите внеочередное УЗИ плода (если была явная симптоматика заболевания и есть беспокойство со стороны будущей мамы, чтобы "сверить часы" все ли в порядке с малышом).

Важно иметь при себе пульсоксиметр, чтобы беременная могла измерить сатурацию (насыщение крови кислородом). Если сатурация ниже 94%, появилась одышка, пульс в покое выше 110 ударов в минуту – вызывайте скорую.

Помните, что и здоровой будущей маме важно гулять, находиться в помещении, где проветрено, не жарко и не слишком влажно (оптимальная для беременной температура в помещении 18-21° С, влажность – 50-70%.

Напомним, что ранее мы писали о том, как спать беременным, чтобы выспаться и не навредить малышу.

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