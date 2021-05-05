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Материнство и COVID-19: стоит ли планировать беременность и как защититься будущим мамам

Сегодня, 17:45

Коронавирус пугает будущих мам, но риски, связанные с ковидом – минимальны. Защитить себя и кроху можно, если следовать советам: каким – в материале

Новые реалии жизни в период пандемии коронавируса заставили некоторые пары отказаться от мысли стать родителями. А будущие мамы, беременность которых совпала с карантинными мерами, переживают за здоровье своих малышей. Сегодня, 5 мая, во Всемирный день акушерок и информировании женщин о том, как подготовиться к родам и помочь малышу в первые минуты и дни его жизни, поговорим о том, насколько ковид опасен для будущих мам и их малышей. А разобраться в этом нам помогла наш постоянный эксперт, терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк
Анна Красюк
Фото: пресс-служба


Насколько ковид действительно опасен для беременной?

COVID-19 безусловно оказывает негативное влияние на организм, и сказать, что эта инфекция полностью безопасна было бы неверно. Но изменения в окружающей среде, как и новые заболевания, сопровождают человечество постоянно, тем не менее, жизнь продолжается. Если вы долго планировали беременность и очень хотите малыша, то важно осознанно подойти к реализации этой цели в нынешних реалиях, заручиться вниманием и поддержкой близких. А тем женщинам, которые сейчас ждут ребенка и переживают из-за ковида – в первую очередь важно не паниковать.

Статистика показала, что среди менее двух третей будущих мам, которые переболели Ковидом с выраженными симпоамами, только у 17% из них течение беременности осложнилось. Фактически это очень маленький процент, но риск преждевременных родов именно в таких случаях (хотя их и мало), повышается в третьем триместре.

У беременных, которые перенесли ковид легко или без симптомов, риска преждевременных родов нет!

Также малыш в третьем триместре уже жизнеспособен, и с каждой следующей неделей до родов все более готов к появлению на свет, поэтому не стоит будущей маме мучать себя излишними волнениями.

Кто же все-таки рискует тяжелее перенести ковид при беременности?

Те женщины, которые и вне пандемии коронавируса подвержены большим рискам более тяжелого течения беременности:

  • в возрасте 35 лет и старше,
  • женщины азиатских, африканских и монголоидных рас,
  • при сопутствующих патологиях – ожирении, гипертонии, сахарном диабете,
  • при жилищных условиях или работе, которые увеличивают риск будущем маме заразиться – занятость в сфере обслуживания, медицине, проживание в общежитие и т.д.

Но опять же, наблюдения за более чем ста тысячами рожениц, которые болели коронвариусом период беременности в Европе показали, что аномалий развития у малышей или других пороков выше, чем это было до пандемии, не обнаружено.

А может ли ковид передаться малышу и как защитить новорожденного?

Ковид от мамы к ребенку передается крайне редко, поэтому делать кесарево, если на то нет оснований или перерезать заранее пульсирующую еще пуповину не нужно! Не бойтесь контактировать с новорожденным, только тщательно соблюдайте гигиену – это требуется и требовалось еще ДО пандемии ковида.

Кормите грудью – при грудном вскармливании SARS-CoV-2 не передается
Кормите грудью – при грудном вскармливании SARS-CoV-2 не передается
Фото: unsplash.com

Мойте руки с мылом, не забывайте о гигиене органов дыхания малыша и собственной чистоте. Кормите грудью – при грудном вскармливании SARS-CoV-2 не передается!

Но ни в коем случае не надевайте на малыша маску – это повышает риск внезапной смерти у новорожденного

А как понять, что у мамы именно коронавирус?

Подтвердить на 100% заболеваемость может только лабораторная диагностика. По симптомам, если они есть, можно заподозрить ковид из-за кашля, лихорадки, одышки, миалгии (боли в мышцах), боли в горле, потере вкуса и диарее.

А как защитить будущую маму?

Беременным не противопоказана прививка против COVID-19, вакцинация показана, если женщина в группе риска по тяжелому течению ковида. Можно спорить на счет вакцин как таковых, но все показания описания препарата изложены в инструкции, поэтому изучайте и не сомневайтесь.

Если будущая мама заболела, то даже при легком течении стоит сделать ЭКГ, УЗИ почек и нижних конечностей (допплеровское исследование сосудов). Важно следить за общими показателями крови, мочи, сделать повторно коагулограмму (анализ на свертываемость крови), даже если во время болезни отклонения незначительны.

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Через 14 дней после выздоровления пройдите внеочередное УЗИ плода (если была явная симптоматика заболевания и есть беспокойство со стороны будущей мамы, чтобы "сверить часы" все ли в порядке с малышом).

Важно иметь при себе пульсоксиметр, чтобы беременная могла измерить сатурацию (насыщение крови кислородом). Если сатурация ниже 94%, появилась одышка, пульс в покое выше 110 ударов в минуту – вызывайте скорую.

Помните, что и здоровой будущей маме важно гулять, находиться в помещении, где проветрено, не жарко и не слишком влажно (оптимальная для беременной температура в помещении 18-21° С, влажность – 50-70%.

Напомним, что ранее мы писали о том, как спать беременным, чтобы выспаться и не навредить малышу.

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