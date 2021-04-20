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П'ять міфів про УЗД і вагітність, які до сих пір живі

Сьогодні, 11:00

УЗД не може нашкодити майбутній дитині. Навпаки, якщо дослідження не проводити, то так більшому ризику піддаються і майбутня мама, і малюк

Якщо ви ще досі думаєте, що ультразвукова діагностика (УЗД) зашкодить вашій дитині, то марно. Ми розвінчали 5 основних міфів про це дослідження, яке допоможе визначити термін вагітності и не тільки. А допомогла нам в цьому акушер-гінеколог вищої категорії, фахівець УЗД-діагностики Жанна Ткаченко.

Жанна Ткаченко
Жанна Ткаченко
Фото: пресслужба

Навіщо при підозрі на вагітність робити УЗД, чому призначають повторне і головне – який толк від цього дослідження, здавалося б, сьогодні знають всі жінки і навіть чоловіки. Однак, деякі до цих пір плутають УЗД з рентген-діагностикою, тому давайте дізнаємося, що так чи не так з цим дослідженням.

Міф № 1 – УЗД шкідливо як для майбутніх малюка, так і для мами

На сьогоднішній момент по всьому світі проводять сотні тисяч таких досліджень, і доказів небезпеки ультразвукових хвиль для плода або самої вагітної жінки не було знайдено. УЗД – найсучасніший і безпечний метод дізнатися, чи все в порядку як з плодом, так і з майбутньою породіллею – тобто це дуже важливо для майбутньої мами.

Міф № 2 – проводити УЗД на ранніх термінах не має сенсу

Ще як має, навіть всього 5 тижнів вагітності буде видно на УЗД. Лікар зможе точно визначити, чи вагітна жінка, і чи немає у неї позаматкової вагітності.

Повторне УЗД покаже, чи всі ок зі здоров'ям мами та малюка
Повторне УЗД покаже, чи всі ок зі здоров'ям мами та малюка
Фото: unsplash.com

Щоб уникнути подальших проблем зі здоров'ям, які може викликати позаматкова вагітність, потрібно точно переконатися, що ембріон закріпився саме в порожнині матки. Повторне УЗД призначають, щоб дізнатися точний термін і побачити, як розвивається плід.

Міф № 3 – точний термін вагітність знати не важливо, лікарі все одно помиляються

Ні, важливо, сучасні УЗД-апарати дозволяють це робити більш точно, ніж було 10 років тому. А знати термін важливо, щоб уникнути так званого "псевдо" переношування і невиправданою стимуляції пологів.

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Також знання точного терміну вагітності допомагає визначити правильно тенденції зростання майбутнього малюка і призначити точні терміни скринінгу майбутній мамі.

Міф № 4 – на ранніх термінах УЗД нічого не покаже

Неправда, навіть у першому триместрі вагітності (до 10 тижнів), можна побачити серцебиття плода, його рух, загальний розвиток, дізнатися, як розташований плід. Дізнатися один буде малюк або двійня, а також виключити відхилення в розвитку. У майбутньої мами на ранніх термінах з допомогою УЗД можна оцінити стан придатків і матки – це важливо для майбутніх пологів.

Міф № 5 – всі ці новомодні Допплер марна трата грошей, між 2, 3 і 4 D немає різниці

Звичайно ваш вибір, яке саме дослідження вибрати. Тривимірне УЗД дозволить зробити більше знімків, зображення у нього більш чітке. Чотиривимірний – це не тільки можливість розгледіти носик або вушка малюка, а також поспостерігати, як він рухається, морщиться або позіхає. І звичайно ж, більш сучасне обладнання дає лікарям більш повну картину стану і майбутнього малюка, і його мами.

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