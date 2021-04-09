Як полегшити вагітність: 12 лайфхаків з фото і відео

Дізнайтеся, як зробити найпрекрасніший час в житті дівчини ще веселішим і легшим

Очікування появи дитини – найрадісніше, хвилюючий і унікальний період в житті кожної жінки. Але і пов'язаний з деякими труднощами, переживаннями і дискомфортом. Як полегшити життя майбутній матусі, що корисного зробити в цей період, як веселіше провести час? На що звернути увагу, як переробити одяг і взуття, які ноу-хау впровадити в навколишній простір, поки ви чекаєте зустрічі з малюком? Відповіді на ці та інші питання ви знайдете в наших Лайфхак.

А ще не забувайте радувати рідних і близьких людей, робити приємні сюрпризи, піднімати їм настрій. дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята квітня .

Лайфхак 1. Все по списку

Лайфхаки для вагітних Фото: скріншот із YouTube/Пик-а-трик

Не забувайте, що для вагітної світ навколо перетворюється, і все тече по-своєму. Вирушаючи в магазин, ви ризикуєте в пориві материнської турботи спустити всі гроші на покупку абсолютно не потрібних речей. А тому важливо скласти список і чітко його дотримуватися.

Лайфхак 2. Дайте джинсам відстрочку

Лайфхаки для вагітних Фото: Pinterest

Джинси – одна з перших одежинок, яка сигналить про зростаючий животі. Але можна трошки продовжити строк їх служби дуже простим Лайфхак. Вам знадобиться звичайна гумка для волосся. Зачепите її за гудзик джинсів, протягніть через петлю і знову поверніть на гудзик. А область змійки прикрийте зверху довгою футболкою.

Лайфхак 3. Як влізти в улюблений одяг

Лайфхаки для вагітних Фото: Pinterest

Зрозуміло, що зі збільшенням терміну вагітності практично весь одяг стає тісною, особливо на животі. Але можна і не купувати обновки, тим більше, що вони стануть в нагоді вам всього на 2-3 місяці. Зі звичайної майки можна зробити річний наряд, розрізавши по боках і додавши мережив і оборочок.

Лайфхак 4. Наряд 5 в 1

Лайфхаки для вагітних Фото: Pinterest

Користь від такого заняття очевидна: по-перше, з двох старих одежинок ви отримуєте одну оновлену. Плюс в тому, що можна не позбуватися від речей, зате улюблений одяг знову при ділі і на тілі. Знову ж економія, тому що не потрібно нічого купувати. І до того ж заняття творчістю і рукоділлям особливо сприятливо в такий період для майбутньої мами.

Лайфхак 5. Купувати одяг доведеться

Лайфхаки для вагітних Фото: Pinterest

І знову порада стосується одягу. Без обновок не обійтися, хоча б навіть не пізніх термінах. Однак тут теж можна заощадити. Вибирайте моделі оверзсайз. Їх ви запросто зможете носити і після пологів і при цьому виглядати мило, елегантно і привабливо.

Лайфхак 6. Як полегшити свербіж

Лайфхаки для вагітних Фото: Pinterest

Якщо останні місяці вагітності припадають на сезон колготок, якими б просторими вони не були, багато дівчат починають відчувати свербіж на животі. Шкірі доводиться швидко розтягуватися, вона стає особливо чутливою і реагує на кожен зайвий горбок. Є просте рішення: виверніть колготи навиворіт, і тоді все мучать вас шви підуть назовні.

Лайфхак 7. Підберіть засіб від розтяжок

Лайфхаки для вагітних Фото: скріншот із YouTube/Пик-а-трик

Властивість шкіри, як і самі животики, у всіх різні. Але найчастіше шкіра в міру зростання плоду незмінно розтягується. Щоб якось скрасити цей процес, краще перестрахуватися і регулярно наносити засіб від розтяжок на живіт, груди, а також стегна і попу ще до того, як вони почнуть помітно округлятися. Кому-то допомагає звичайний крем, комусь – сік алое, кому-то – рослинне масло, тут вибір за вами.

Лайфхак 8. Живий календарик

Лайфхаки для вагітних Фото: скріншот із YouTube/Пик-а-трик

Прикольна ідея для Селфі зробити календар очікування прямо на своєму животі. Візьміть однотонну футболку, маркером нанесіть цифри календаря, а потім липучкою відзначайте кожен день, який наближає вас до заповітної зустрічі.

Лайфхак 9. Зручне взуття

Лайфхаки для вагітних Фото: скріншот із YouTube/Пик-а-трик

Щоб спеціально не купувати кросівки на липучках, на час вагітності можна переробити застібку в зручному взутті, втягнувши замість шнурка гумку. Тепер не доведеться кожного разу довго шнурувати, а взуття допомагайте собі довгою ложкою для взуття.

Лайфхак 10. Як полегшити набряклість

Лайфхаки для вагітних Фото: скріншот із YouTube/Пик-а-трик

Для профілактики набряклості візьміть собі за правило регулярно давати відпочинок ногам і піднімати їх вище тіла. Можна підкладати зручну подушку під ноги, а можна просто закидати їх на спинку дивана.

Лайфхак 11. Як боротися з запахами

Лайфхаки для вагітних Фото: скріншот із YouTube/Пик-а-трик

Вагітні дуже сильно відчувають запахи, більшість з яких просто дратують. Щоб вирішити проблему, тримайте під рукою (або на шиї) флакончик з ароматом цитруса. Він відмінно перебиває небажані аромати і рятує від нападів нудоти.

Лайфхак 12. Регулярно робіть фото для колажу вагітності

Лайфхаки для вагітних Фото: скріншот із YouTube/Пик-а-трик

Повірте, вам буде цікаво і корисно порівнювати свої фотографії в міру зростання живота. А вже як потім буде цікаво вашій дитині дивитися на себе "до" моменту появи на світло! Так що не лінуйтеся шукати і придумувати нові ідеї для таких колажів.

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