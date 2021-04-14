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Косметолог назвала 4 правила ухода за кожей рук весной

Сегодня, 18:13

Можно использовать маски с облепихой, но лучше избегать добавления эфирных масел, ведь они могут вызвать раздражение кожи

Весной самая распространенная проблема людей – это сухая кожа. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" косметолог Анна Иванова рассказала, как вернуть тонус коже рук в домашних условиях.

Маски домашнего приготовления: какие компоненты должны быть

Среди разнообразия домашних рецептов по уходу за руками эксперты советуют выбирать маску, в основу которой входит облепиховое или кокосовое масло и глицерин. Такое средство можно даже оставить на ночь, надев перчатки, а на утро кожа рук вас удивит.

"Как ни странно, это один из самых удивительных рецептов для ухода за руками. Облепиховое масло содержит большое количество витаминов и насыщенных жирных кислот, в том числе и витамин E. К тому же, я считаю, что глицерин зря исключили из рецептуры многих косметических средств", – поделилась косметолог Анна Иванова.

Увлажнить кожу после мытья мылом поможет крем или масло
Увлажнить кожу после мытья мылом поможет крем или масло
Фото: freepik.com

Какие компоненты для домашних масок лучше не использовать

Есть еще один популярный рецепт для домашнего ухода за руками, в составе которого масло чайного дерева или мандариновое и пантенол. Маску следует нанести на некоторое время, после чего смыть и намазать руки питательным кремом.

Правда, косметолог такое средство не советует, ведь эфирные масла могут вызвать раздражение кожи. Поэтому прежде чем экспериментировать с компонентами, которые есть под рукой, лучше все-таки посоветоваться со специалистом.

Какие процедуры еще можно использовать для рук весной

Косметолог также отметила, что весной можно отдавать предпочтение ароматному массажу. Он делается с помощью массажной свечи, стоит которая около 80 гривен.

"Парафин создает окклюзии – он запечатывает влагу и не позволяет испаряться лишней воде", – комментирует косметолог.

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Важное правило, чтобы руки были нежными всегда

Однако для того, чтобы все эти средства работали, есть одно важное условие: ухаживать за руками надо постоянно. Ежедневно пользоваться кремом, раз или два в неделю делать маски. Если же кожа рук очень пересушена и нуждается в скорой помощи – лучше обратиться к профессионалам.

Как правильно ухаживать за кожей весной – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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