Коли приймати противірусні препарати – розповів лікар Комаровський

По-справжньому ефективних противірусних засобів мало, а ліків від усіх вірусів немає, що робити – лікар Комаровський радить в програмі "Ранок з Україною"

Приймати противірусні препарати можна лише за призначенням лікаря / Фото: Колаж: Сьогодні

"Сезон застуд" відкрився. На вулиці і в приміщенні часто можна почути, як хтось кашляє або скаржиться на головний біль, нежить і інші нездужання. Що бажано приймати при перших симптомах? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" пояснив всі спірні моменти.

Чи потрібні противірусні, якщо захворів?

Прийнято вважати, що коли починаєш хворіти, то потрібно приймати противірусні препарати. Як вчинити, якщо відчуваєш нездужання? Чи варто приймати противірусні препарати або почекати, коли організм сам впоратися? Чи потрібно бігти до лікаря або покластися на рекламу ліків, поради друзів або колег?

- Одна з найпоширеніших хвороб – це ГРВІ. Але респіраторних вірусів тисячі! І люди хворіють регулярно, – сказав Євген Комаровський. – Наприклад, діти хворіють на ГРВІ від 6 до 12 разів на рік і це абсолютно нормально. Організм створений, щоб самостійно впоратися з вірусом. І це не передбачає використання будь-яких ліків.

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За словами кандидата медичних наук, так як люди при кожному чханні у ту ж мить же п'ють якийсь ліки, то у них складається враження, що вони одужують саме завдяки цьому препарату.

- Віруси розмножуються всередині людських клітин, – пояснив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Дуже важко погубити вірус, щоб при цьому вціліла клітина.

А що на рахунок рекламованих противірусних препаратів?

Євген Комаровський пояснив, що по-справжньому ефективних противірусних ліків дуже мало, і немає препаратів від усіх вірусів.

По-справжньому ефективних противірусних ліків дуже мало. / Фото: Pixabay

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Наприклад, є ліки, які діють на кілька вірусів, але воно надзвичайно токсичні і використовується тільки тоді, коли життя людини під загрозою.

- Більшість ліків, які рекламуються, це препарати, які нічого не лікують, – сказав лікар-педіатр вищої категорії. – Противірусні препарати використовуються тільки за призначенням лікаря.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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