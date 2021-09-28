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Навіщо насправді потрібна була зеленка – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
28 вересня, 11:40
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Зеленка, якою багато хто досі обробляє рани, не несе ніякої користі. Євген Комаровський розповів, чому цей антисептик був такий популярний
Зеленка була потрібна для маркування висипу при вітрянці, а зараз від неї краще відмовитися
Зеленка була потрібна для маркування висипу при вітрянці, а зараз від неї краще відмовитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Розчином діамантового зеленого – або зеленкою користувалися наші мами і бабусі, щоб не лікувати, а маркувати висип від вітрянки. Чому про зеленку давно варто забути, популярний педіатр розповів в програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським", дивіться відео на 59:30 хвилині.

Так корисно мазати прищі і рани зеленкою чи ні?

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Зеленка, або діамантовий зелений, не має ніякого відношення до цивілізації, медицині і лікування. І давно не використовується у всьому цивілізованому світі, оскільки антисептичні властивості препарата не доведені, а шкіру зеленка сушить і можна отримати опік.

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Хіба що, коли дитині ллють її на рану, вона несамовито кричить, батьки можуть поставити галочку: ніби як дитину "полікували". Виробництво і продаж цього препарату давним давно повинні припинитися. Зеленку часто застосовують при вітряній віспі. І багато мам досі вважають, що якщо мазати ветряночні прищі зеленкою, то вони швидше загоюються.

Чи справді зеленкою лікують вітрянку?

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Це не так. З моменту появи вітрянки лікарі цікавилися в насамперед основним питанням – скільки часу заразна хвора людина. Так ось, дитина перестає бути заразною через 5 днів після того, як нові висипання перестають з'являтися.

Зеленка – синтетичний барвник, змішаний зі спиртом, користі від неї немає
Зеленка – синтетичний барвник, змішаний зі спиртом, користі від неї немає / Фото: Колаж: Сьогодні

Тому мама чи бабуся з ранку у хворої дитини мазала все прищі зеленкою, на наступний день було добре видно, чи з'явилися нові прищі – їх теж мазали зеленкою. І як тільки ставало не видно нових, що не намазали зеленкою прищів, залишалося відрахувати 5 днів – і тоді дитина ставала не заразна.

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Згодом винайшли інші методи, просто раніше зеленка була маркером заразності таких хворих. Зараз, якщо дитина захворіє на вітрянку, ви можете використовувати що завгодно для того, щоб відзначати нові висипання: фломастери, ліпити спеціальні дитячі татуювання і т.д. Сама ж зеленка ніякої користі не несе.

Також раніше ми писали, які вакцини врятують від штаму Дельта.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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