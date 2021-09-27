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Які вакцини врятують від "Дельти" і чи боятися після них ускладнень – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
27 вересня, 19:15
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Найефективнішими проти штаму "Дельта" Євген Комаровський назвав "Пфайзер", "Модерну", "Астрозенеку", "Джонсон і Джонсон". А ускладнень від щеплення може бути два
Проти штаму дельта ефективні РНК і векторні вакцини, а побочки від них буває рідко
Проти штаму дельта ефективні РНК і векторні вакцини, а побочки від них буває рідко / Фото: Колаж: Сьогодні

Уникнути тяжкого перебігу коронавірусу, зокрема і після зараження штамом "Дельта", допоможуть РНК- і векторні вакцини. Що це таке, чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворів, і яких побічних ефектів після щеплення слід побоюватися – популярний педіатр Євген Комаровський розповів про це в програмі "Підсумки місяця з доктором Комаровським". Дивіться відео на 10:40 і 25:28 хвилинах.

Які вакцини Комаровський визнав ефективними

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Ефективними лікар назвав РНК-вакцини "Пфайзер", "Модерна" і "АстраЗенека", а також векторні вакцини "Джонсон і Джонсон" і навіть "Супутник". Вони допомагають уникнути тяжкого перебігу хвороби після зараження штамом коронавірусу "Дельта".

Треба вакцинуватися обов'язково, якщо ви перехворіли із симптомами і вже пройшло 6 місяців. Якщо сумніваєтеся, хворіли чи ні, то не витрачайте гроші на аналізи на антитіла – йдіть робити щеплення.

А як же побічні ефекти?

Перша "побічка" – векторні вакцини можуть викликати утворення тромбів. Але знову ж таки, у співвідношенні 1 випадок на 100 тисяч. Виникнути можуть такі ускладнення у жінок у віці від 25 до 50 років, які вживають протизаплідні таблетки, курять і мають проблеми з венами (варикоз та ін.).

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Таким жінкам краще робити щеплення "Пфайзеро", "Модерною" або "Короноваком". Але головне – такі самі ускладнення після перенесеної коронавірусної хвороби бувають набагато частіше, ніж після щеплення.

Друге ускладнення – це міокардит, який частіше буває у молоді. Це не смертельно, він проходить, тому якщо раптом відчули слабкість, запаморочення – йдіть до лікаря. Важливий момент: міокардити після перенесеного ковіду виникають набагато частіше, ніж після щеплення.

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Раніше ми писали, чи можна захиститися вакциною від пневмонії.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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