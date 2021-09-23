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СЬОГОДНІ Life Здорово

Лікар Комаровський розповів, що робити, якщо у вас погана пам'ять

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
23 вересня, 08:15
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Чому проблеми з пам'яттю стали виникати у молоді, чи варто цього боятися і як дати собі раду – відповідає лікар Комаровський в програмі "Ранок з Україною"
Якщо у вас погана пам'ять в молодому віці, то зверніться до психотерапевта
Якщо у вас погана пам'ять в молодому віці, то зверніться до психотерапевта / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви помітили, що у вас з'явилися проблеми з пам'яттю? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" розповів, на що потрібно відразу звернути увагу і як дати собі раду.

Чому взагалі бувають проблеми з пам'яттю?

Якщо хтось думає, що погана пам'ять – це проблема людей похилого віку, то така людина сильно помиляється. Сьогодні навіть молодь стала скаржитися на погіршення пам'яті.

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Погіршення пам'яті стало проблемою не тільки літніх людей
Погіршення пам'яті стало проблемою не тільки літніх людей / Фото: freepik.com

Наприклад, багато хто помічає, що не може відразу згадати якусь інформацію: ім'я, цифри або дати.

Проблеми з пам'яттю в більшості випадків пов'язані з ішемічною хворобою серця, з порушенням кровообігу в судинах головного мозку", – пояснив ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна".

За словами Євгена Комаровського, причини, через які виникає порушення пам'яті у молоді (наприклад, у віці 35 років), дуже часто зовсім не такі, як у літніх людей.

Є статистика, яка вказує на те, що в абсолютній більшості випадків розлад пам'яті у молодих людей – один із симптомів депресії і синдрому панічних розладів, – пояснив кандидат медичних наук. – Тому в цьому разі бажано звернутися до психіатра або до психолога.

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Євген Комаровський відзначив, що є ще два стани в молодому віці, які можуть проявлятися через зниження здатності запам'ятовувати.

Які ще причини погіршення пам'яті у молодих людей?

Перша причина – підвищений артеріальний тиск. Він уже може даватися взнаки в 35 років. Друга причина – малоактивний спосіб життя і величезний потік інформації, який ви не встигаєте опрацювати.

Якщо у вас немає ознак депресії, то потрібно виміряти артеріальний тиск, змінити спосіб життя і почати займатися спортом, – порадив ведучий рубрики "Запитай у Комаровського". – Потрібно давати собі фізичні навантаження, щоб активізувати кровообіг у головному мозку. І в жодному разі не завадять вправи, які розвивають пам'ять.

Всі свої запитання стосовно здоров'я дітей і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

Також раніше Євген Комаровський дав пораду, як зміцнити здоров'я дитини.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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