Навіщо вакцинуватися від COVID-19 якщо перехворів – відповів лікар Комаровський

Тільки щеплення дає антитіла, які зупинять мутацію вірусу і захистять від постковідного синдрому. Навіщо вакцина перехворілим, розповів Євген Комаровський

Вакцинуватися від COVID-19 якщо перехворів потрібно, щоб зупинити пандемію і уникнути постковідного синдрому / Фото: Колаж: Сьогодні

Тільки високий рівень антитіл після того, як перехворіти саме важкою формою COVID-19 , здатний захистити від повторного інфікування. Але все одно титр таких антитіл в більшості випадків нижче, ніж після вакцинації: навіщо робити щеплення вже перехворілим на коронавріус, популярний дитячий лікар розповів в спецефіре "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" – дивіться відео з 27:37.

Захищають антитіла вже перехворілих на COVID-19 чи ні?

Реклама

Позиція доказової медицини: якщо ви перехворіли середньотяжкою та тяжкою формою коронавируса, то протягом 6 місяців захищені антитілами . Якщо ж хвороба пройшла в легкій формі, то сумнівно, що ваші антитіла вас захистять при повторному інфікуванні. До того ж, після закінчення 6 місяців рівень антитіл знизиться, тоді щеплення стане ще більш актуальним.

Але ж і щеплені люди хворіють?

Хворіють, але тільки після щеплення ризик розвитку постковідного синдрому, який триває місяцями і прохадить часом важче гострої форми COVID-19, всього 3%. А якщо щеплення не робити – то цілих 30%. Це вагомий привід зробити щеплення.

Реклама

Щепитися перехворілим ще треба, коли знижується рівень антитіл, не тільки для того, щоб захистити себе – але, і щоб захистити інших. Тому що організм перехворілих на COVID-19 невакцинованих людей стає "фабрикою" для мутації нових вірусів.

Люди у яких зменшилася кількість антитіл або ті, хто перехворів у легкій формі – саме вони сприяють тому, що вірус буде постійно мутувати . І епопея з пандемією може тривати нескінченно. Тільки вакцинація дає високий титр антитіл, які здатні привести до формування колективного імунітету.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євген Комаровський сказав стосовно вакцинації дітей від COVID-19.