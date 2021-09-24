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Доктор Комаровський нагадав, що робити при ГРВІ чи застуді

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
24 вересня, 17:15
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Євген Комаровський прогнозує грип і радить робити щеплення, а також при перших симптомах застуди діяти за алгоритмом – яким саме, в матеріалі
При ГРВІ або застуді важливо виключити алергію і не призначати самому собі антибіотики
При ГРВІ або застуді важливо виключити алергію і не призначати самому собі антибіотики / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо захворіли, то важливо постаратися зрозуміти: застуда це, ГРВІ або алергічна реакція. Чи варто відразу робити ПЛР-тести, як правильно лікувати вірусні та бактеріальні інфекції – популярний дитячий лікар розповів в спецефіре "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" – дивіться відео з 1:30:45.

Що робити при перших ознаках застуди

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Грипу, застуд та інших сезонних захворювань нам не уникнути, сам Євген Комаровський буде робити щеплення від грипу. Батькам же стоїть не панікувати, а знати чіткий алгоритм дій. На випадок, якщо в родині захворіє дитина або вони самі.

Не біжіть відразу робити ПЛР-тест, якщо побігли соплі, а проведіть самі базову діагностику, – радить Євген Комаровський, – для початку важливо зрозуміти, що це – саме легка застуда, інфекційне захворювання або взагалі дитина з'їла чогось і нежить почався після контакту з алергеном.

Якщо у хворого на тлі нежиті не піднялася температура, він досить бадьорий, не відчуває сонливості, втоми – то це швидше за все алергія .

Якщо крім нежиті піднялася висока температура, відчувається слабкість – це ГРВІ
Якщо крім нежиті піднялася висока температура, відчувається слабкість – це ГРВІ / Фото: freepik.com

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Якщо ж, крім нежиті, є ознаки інтоксикації і інфекції – піднялася висока температура, головний біль, стомлюваність, з'явився кашель, тоді "на обличчя" інфекційне захворювання.

Як правильно лікувати ГРВІ, антибіотиками?

Ні, антибіотики застосовують для лікування тільки бактеріальних інфекцій. Лікування ж вірусних інфекцій не передбачає масового поїдання ліків. Як відрізнити один тип інфекції від іншого?

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При гострої респіраторної вірусної інфекції основними симптомами є різке підняття температури, початок хвороби часто супроводжується сильною нежиттю. У таких випадках важливо давати хворому багато пити, дотримуватися постільного режиму, але і не тримати в занадто спекотній кімнаті.

Якщо ж після 2-х днів ознаки інтоксикації не стають менш помітними, а температура не падає, то зверніться до лікаря: антибактеріальні препарати, і то, якщо буде потреба, повинен підбирати фахівець.

Також ми писали, чому пити алкоголь при застуді небезпечно.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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