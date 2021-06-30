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Яке масло краще використовувати в догляді за шкірою і волоссям – порада косметолога

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
30 червня, 08:32
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Масло виноградних кісточок має велику кількість корисних речовин. В їжі його краще використовувати, як заправку для салату, а ось для смаження використовувати не варто
Масла виноградних кісточок дуже корисно для шкіри
Масла виноградних кісточок дуже корисно для шкіри / Фото: Pexels

Всього одна ложка масла виноградних кісточок в день – і тіло наповнене необхідними речовинами. Його давно використовують для профілактики і лікування різних захворювань, до того ж це одне з найпопулярніших масел в косметології. Косметолог і консультант по здоровому харчуванню Анна Галіцина в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, чим корисне це масло і де його краще застосовувати.

Чим корисне масло виноградних кісточок

Чим корисне масло виноградних кісточок
Чим корисне масло виноградних кісточок / Фото: Pixabay

Масло виноградних кісточок – одне з найпопулярніших, воно використовується в приготуванні мила, його додають в косметику, воно виробляє колаген, який відповідає за еластичність і молодість шкіри. У його складі є природний антиоксидант ретинол, лютеїн і омега-3.

"Це масло широко використовується в косметології, особливо для масажу та антицелюлітних програм. Воно має антиоксидантні властивості, що загоюють, протизапальними, а ще добре очищає пори", – коментує Анна Галіцина.

Крім того, масло виноградних кісточок має антитромботичну дію, тобто запобігає появі тромбів. Вченими доведено, що це масло сповільнює розвиток раку шкіри і запобігає появі хвороби Альцгеймера. Компоненти в його складі мають різні дії на організм.

"Заспокоюють нервову систему, мають протизапальну дію, запускають певні важливі процеси, а ще очищають кишечник, виводячи шкідливі речовини з організму", – зазначила експерт.

Як і де використовують масло виноградних кісточок

Салат з кіноа і куркою
Салат з кіноа і куркою / Фото: instagram.com/vkusno_somnoy/

У кулінарії масло виноградних кісточок використовують для заправки салатів, його додають до холодних страв. Воно корисно в сирому вигляді, а ось смажити продукти на цьому маслі не рекомендується, тому що при високій температурі поліненасичені кислоти утворюють між собою шкідливі зв'язки, які негативно впливають на організм.

"Найкраще його використовувати в косметиці – декоративній і в засобах по догляду, для тіла і волосся, в шампунях", – коментує Анна Галіцина.

Кому не можна використовувати масло виноградних кісточок

Протипоказань у нього майже немає, хіба що алергія. Тому до початку використання потрібно перевірити, чи немає індивідуального протипоказання. Для цього слід нанести кілька крапель на зап'ясті і потримати протягом 10 хвилин. Якщо реакції немає – можна сміливо використовувати. Купити 500 мл олії виноградних кісточок можна за 160 гривень. Стандартний строк придатності – 1 рік, при зберіганні в прохолодному закритому місці.

Щоб волосся було здоровим, можна використовувати крім масла виноградних кісточок ще і рецепти домашніх масок для волосся – дивіться відео:

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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