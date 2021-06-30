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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какое масло лучше использовать в уходе за кожей и волосами – совет косметолога

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
30 июня, 08:32
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Масло виноградных косточек обладает большим количеством полезных веществ. В еде его лучше использовать, как заправку для салата, а вот для жарки использовать не стоит
Масла виноградных косточек очень полезно для кожи
Масла виноградных косточек очень полезно для кожи / Фото: Pexels

Всего одна ложка масла виноградных косточек в день – и тело наполнено необходимыми веществами. Его давно используют для профилактики и лечения различных заболеваний, к тому же это одно из самых популярных масел в косметологии. Косметолог и консультант по здоровому питанию Анна Галицына в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, чем полезно это масло и где его лучше применять.

Чем полезно масло виноградных косточек

Чем полезно масло виноградных косточек
Чем полезно масло виноградных косточек / Фото: Pixabay

Масло виноградных косточек – одно из самых популярных, оно используется в приготовлении мыла, его добавляют в косметику, оно производит коллаген, отвечающий за эластичность и молодость кожи. В его составе есть природный антиоксидант ретинол, лютеин и омега-3.

"Это масло широко используется в косметологии, особенно для массажа и антицеллюлитных программ. Оно обладает антиоксидантными свойствами, заживляющими, противовоспалительными, а еще хорошо очищает поры", – комментирует Анна Галицына.

Кроме того, масло виноградных косточек имеет антитромботическое действие, то есть предотвращает появление тромбов. Учеными доказано, что это масло замедляет развитие рака кожи и предотвращает появление болезни Альцгеймера. Компоненты в его составе имеют различные действия на организм.

"Успокаивают нервную систему, оказывают противовоспалительное действие, запускают определенные важные процессы, а еще очищают кишечник, выводя вредные вещества из организма", – отметила эксперт.

Как и где используют масло виноградных косточек

Салат с киноа и курицей
Салат с киноа и курицей / Фото: instagram.com/vkusno_somnoy/

В кулинарии масло виноградных косточек используют для заправки салатов, его добавляют к холодным блюдам. Оно полезно в сыром виде, а вот жарить продукты на этом масле не рекомендуется, потому что при высокой температуре полиненасыщенные кислоты образуют между собой вредные связи, которые негативно влияют на организм.

"Лучше всего его использовать в косметике – декоративной и в средствах по уходу, для тела и волос, в шампунях", – комментирует Анна Галицына.

Кому нельзя использовать масло виноградных косточек

Противопоказаний у него почти нет, разве что аллергия. Поэтому до начала использования нужно проверить, нет ли индивидуального противопоказания. Для этого следует нанести несколько капель на запястье и подержать в течение 10 минут. Если реакции нет – можно смело использовать. Купить 500 мл масла виноградных косточек можно за 160 гривен. Стандартный срок годности – 1 год, при хранении в прохладном закрытом месте.

Чтобы волосы были здоровыми, можно использовать помимо масла виноградных косточек еще и рецепты домашних масок для волос – смотрите видео:

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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