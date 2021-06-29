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Які харчові добавки прибирають зморшки всього за 2 місяці

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
29 червня, 08:00
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Зробити шкіру еластичною і зволоженою допомагають добавки з гіалуроновою кислотою. Всього за 2-3 місяці прийому гілауронкі зморшки розгладжуються, з'ясували вчені
Харчові добавки з гіалуроновою кислотою добре прибирають зморшки
Харчові добавки з гіалуроновою кислотою добре прибирають зморшки / Фото: freepik.com

Гіалуронова кислота – один з найважливіших компонентів сироваток, кремів та інших засобів по догляду за обличчям: також різні філери з "гілауронкой" активно використовуються в ін'єкційної косметології . Але не менш ефективна гіалуронова кислота у формі харчових добавок, з'ясувала група вчених, що опублікували результати дослідження в медичному журналі Nutrients .

Чому гіалуронка так популярна для омолодження?

Гіалуронан або гілауроновая кислота входить до складу всіх наших сполучних тканин і органів, включаючи шкіру і суглобову рідину. Гіалуронова кислота входить до складу нашого тіла і виконує важливі функції: вона допомагає зберегти воду в тканинах і виступає, як змазують речовина для суглобів. А ми нагадуємо, що зберегти красу допомагає не тільки косметологія, але і позитивний настрій: тримайте 10 ідей, як зробити ваше літо незабутнім.

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Той факт, що з віком вироблення гіалуронка організмом сповільнюється, став приводом для дослідження цієї речовини в якості антивікового компонента. І сьогодні ми бачимо результат: під впливом гіалоурановой кислоти у кремах, гелях або ін'єкційної косметології шкіра стає еластичнішою і зморшки розгладжуються.

Так чому ж ефективні саме харчові добавки з гіалуронкою?

У декількох клінічних випробуваннях вчені всебічно оцінили вплив пероральної гіалуронової кислоти (тобто прийому препарату в капсулах) на стан шкіри, включаючи зморшки і зволоження. Так, частина добровольців приймала по 120 мг гіалуронки щодня протягом трьох місяців, а іншій частині учасників дослідження давали плацебо. Ефект плацебо – це якийсь ефект, психологічний, фізичний, який препарат плацебо (пустушка) дає людины. Плацебо є одним з найважливіших компонентів всіх клінічних досліджень.

Вже через 2 місяці прийому гіалуронка стан шкіри поліпшується, відзначають вчені
Вже через 2 місяці прийому гіалуронка стан шкіри поліпшується, відзначають вчені / Фото: unsplash.com

У підсумку в тих, хто приймав справжню гіалуронову кислоту, а не плацебо, вже через 2 місяці стан шкіри значно покращився з точки зору оцінки зморшок, вмісту води в роговому шарі, втрати шкірою води і підвищення її еластичності. Вчені відзначають, що дані результати показують, що прийом гіалуронової кислоти саме в якості харчової добавки може пригнічувати зморшки і покращувати стан шкіри.

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти псують шкіру і чим їх замінити.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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