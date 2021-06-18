Яке морозиво найнебезпечніше в літню пору

Купувати морозиво на вулиці експерти не радять. Часто склад такого морозива залишається загадкою, а ще санітарні норми можуть бути не дотримані. Краще купувати морозиво в пакетиках

Чому морозиво на вулиці краще не купувати Фото: Unsplash

Спокусливо-прохолодне, смачне, дарує гормон радості, але іноді ми навіть не підозрюємо, що їмо насправді. У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" з велучими Лілією Ребрик і Анатолій Анатолічем розповіли, чим небезпечний літній перекус морозивом.

А щоб ваше літо пройшло добре, важливо не тільки знати, яке морозиво їсти, а й що важливо встигнути зробити. Ми підготували календар літніх лайфхаків, де ви знайдете 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою.

Чому морозиво краще не купувати на вулиці

Незважаючи на актуальність морозива в літній час, до його вибору потрібно ставитися серйозно. Так, наприклад, купувати морозиво на вулиці експерти не радять.

"Якщо це продаж під відкритим небом – без проточної води і належних санітарних умов, то краще таку продукцію не купувати, тому що ви не знаєте, які бактерії можуть потрапити на продукт з навколишнього середовища", – зазначила заступник голови громадського контролю за захистом прав споживачів Ольга Котехова.

До того ж часто склад такого морозива залишається загадкою. А ще одне питання – його якість, адже нерідко продавці з метою економії відключають морозильні камери на ніч. Якщо морозиво розтануло, а потім застигло знову, то з смачного десерту воно перетворюється в холодну отруту.

Чому морозиво на вулиці краще не купувати Фото: freepik.com

Не меншим джерелом інфекцій може бути і ложечка, якою набирають м'які сорти морозива.

"По-перше, для кожного виду морозива повинна бути окрема ложка. По-друге, в публічному доступі повинен бути графік дезінфекції та миття цих девайсів", – коментує експерт.

Ви маєте право запросити такий графік, а ще посвідчення про якість товару і дізнатися інформацію про суб'єкт господарської діяльності, тобто, хто продає товар. Але якщо документи продавці показувати відмовляються, зверніть увагу на воду, в якій миють ложку для морозива.

Фахівці застерігають – тільки один контакт продукту з нею може привести до наслідків:

"Зазвичай у продавців є окрема чаша з брудною водою, в якій вони "миють" цю ложку протягом дня, а потім роздають нею морозиво. У вас може бути харчове отруєння тільки через цю воду, яку вони набрали невідомо де, і це в кращому випадку, в гіршому – гепатит А, адже він передається через воду", – коментує виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несміянов.

Яке морозиво в спеку купувати безпечно

Тому, щоб поласувати прохолодною смакотою в літній день, експерти радять купувати тільки упаковане морозиво – воно менше контактує з людьми і має низьку ймовірність заразити вас інфекційними захворюваннями. А на упаковці слід шукати позначку: ГОСТ 4733 – це значить, що морозиво зроблено тільки з молока.

Як приготувати домашнє морозиво – дивіться і записуйте рецепт:

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