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Сон для жіночої краси: о котрій лягати, щоб виглядати молодше

Сьогодні, 07:00

Прокидатися молодою та свіжою, якщо знову лягла під ранок – не вийде. Квітучої зовнішності допоможе домогтися засинання о 23-00, повна темрява і інші лайф-хакі

Молодість та свіжість шкіри обличчя – мабуть, мрія кожної жінки. Але навіть найдорожчі процедури не позбавлять вас від мішків під очима і тьмяно шкіри, якщо спати неправильно. У чому секрет сну для жіночої краси, чому потрібно засипати в певний час і як "допомогти" сну зробити наше обличчя молодшим і красивішим – розповіла масажист-фізіотерапевт Тетяна Ронжина .

Тетяна Ронжина
Тетяна Ронжина
Фото: пресслужба

Чи замислювалися ви, чому нам рекомендують засипати до півночі, а ще краще – в 23-00? Для жіночої краси це особливо важливо, тому що саме з одинадцятої вечора запускаються важливі для цього біохімічні реакції.

Чому важливо лягати спати до півночі?

Деякі гормони, що впливають на нашу красу, синтезуються саме вночі. Так, з 23-00 до першої години ночі в організмі виробляється мелатонін: цей гормон відповідає не тільки за сон, а також надає липолитичну дію і відновлює шкіру. Що стоїть за цим складним словом?

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Те, що з роками жир у нас накопичується не тільки на стегнах – а ще на обличчі: з'являється друге підборіддя, провисають щоки. Липолитичний ефект мелатоніну допомагає жиру менше накопичуватися на обличчі. Виробляється мелатонін в повній темряві, тому краще спати з щільно запнутими шторами і без нічника. Якщо ми не спимо в цей час, то позбавляємо себе цього омолоджуючого і жироспалюючого ефекту.

Чим ще шкідливе для краси пізнє засинання?

Пізніше засинання провокує посилене вироблення гормону стресу – кортизолу. А стрес нас точно не молодить, до того ж кортизол провокує накопичення жиру не тільки на обличчі, а ще на стегнах і талії.

Щоб легше заснути, не залишайте нічник або відкритими штори
Щоб легше заснути, не залишайте нічник або відкритими штори
Фото: unsplash.com

Щоб не сприяти синтезу кортизолу і накопичення жиру уві сні, важливо дотримуватися режиму сну і неспання. Тобто засипати до півночі і спати не менше 7-8 годин.

А чим можна допомогти собі виглядати з ранку ще свіжіше?

А вранці виглядати ще свіжіше і молодше допоможе не тільки коротка гімнастика, умивання і контрастний душ, а також легкий і короткий масаж обличчя. Робити його можна після вмивання, коли наносите рухами свій уходовой крем:

  • зробіть кілька кругових рухів подушечками пальців, спочатку щоки – від крил носа до скронь,
  • легко пройдіться по лобі – розтираючи шкіру зверху-вниз,
  • потім злегка помасажуйте губи.

Також нагадаємо, що раніше ми писали про те, які техніки допоможуть краще заснути.

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